В Україні є лише 3 види неотруйних павуків: як їх розпізнати

У таких особин втрачені отруйні залози

Майже всі павуки, які трапляються в Україні, мають отруйні залози. Це — частина їхнього природного механізму полювання, але для людей така отрута в більшості випадків не становить загрози.

Про це "Телеграфу" розповіла арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук. За словами науковиці, існує лише одна родина павуків, представники якої не мають отруйних залоз — Uloboridae (павуки-улоборіди).

В Україні трапляється лише 3 види цих павуків, що є винятком серед усього різноманіття.

У них редуковані (втрачені) отруйні залози, а у всіх інших павуків вони є, навіть у дуже маленьких. Це є формою їхнього полювання.

Попри це, розрізнити отруйного павука серед інших майже неможливо. Адже більшість із них виглядають подібно, а зовні не визначити, чи справді їхній укус може мати наслідки. Однак важливо розуміти, що справжню небезпеку становлять лише ті особини, які можуть прокусити шкіру людини.

Фахівчиня зазначає, що маленькі павуки зазвичай не здатні цього зробити. До того ж, навіть великі види рідко проявляють агресію, якщо не відчувають загрози. Наприклад, навіть у випадках зі справді отруйними видами, як-от каракурт або південний тарантул, науковиця жодного разу не стикалася з агресивною поведінкою щодо себе.

Як розуміти потенційну небезпеку павуків

Загалом Анастасія Іосипчук займається дослідженням павуків з 2015 року й наголошує: ці створіння не атакують першими.

"Звичайно, якщо намагатися їх розчавити або прихлопнути рукою, павуки будуть захищатись — і це нормально", — підсумовує арахнологиня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні дедалі частіше помічають великого білоколінного павука-птахоїда. Подібні екзотичні види усе частіше з'являються в містах, хоча точне джерело їхньої появи залишається незрозумілим. Експерти припускають, що такі випадки можуть бути наслідком недбалого ставлення людей.