Був ознакою статусу та багатства. В Україні продають легендарний годинник, про який мріяв кожен в СРСР (фото)
Радянські годинники "Весна" знову в центрі уваги колекціонерів
На популярному майданчику оголошень з'явилася цікава пропозиція — продаж настільних годинників "Весна" з боєм радянського виробництва. Ці механічні годинники колись прикрашали квартири багатьох родин і вважались справжнім предметом гордості.
Продавець пропонує одразу два варіанти дизайну цих легендарних годинників. За його словами, механізми повністю відновлені та готові до роботи ще на довгі роки.
"В двох варіантах виконання, з красивим боєм виробництва СРСР, у відмінному стані збереження — як нові… Виконана передпродажна підготовка: механізм прочищений, налагоджений та змащений годинниковим маслом. Корпус відреставрований і виглядає — як з заводу! Розмір корпусу: 340/100/185 мм. Вага-2,5. Ключ заводу додається в комплекті. Запас ходу після заведення 10 — 14 дн. Приставний хід настроєний", — йдеться у підписі до оголошення.
У радянські часи настільні годинники "Весна" вважались символом достатку і смаку. Їх дарували на весілля, ювілеї та інші урочисті події як дорогий і значущий подарунок. Власник оцінив цей годинник у 1200 гривень.
