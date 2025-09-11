Був ознакою статусу та багатства. В Україні продають легендарний годинник, про який мріяв кожен в СРСР (фото)

Радянські годинники "Весна" знову в центрі уваги колекціонерів

На популярному майданчику оголошень з'явилася цікава пропозиція — продаж настільних годинників "Весна" з боєм радянського виробництва. Ці механічні годинники колись прикрашали квартири багатьох родин і вважались справжнім предметом гордості.

Продавець пропонує одразу два варіанти дизайну цих легендарних годинників. За його словами, механізми повністю відновлені та готові до роботи ще на довгі роки.

Скриншот оголошення в мережі

"В двох варіантах виконання, з красивим боєм виробництва СРСР, у відмінному стані збереження — як нові… Виконана передпродажна підготовка: механізм прочищений, налагоджений та змащений годинниковим маслом. Корпус відреставрований і виглядає — як з заводу! Розмір корпусу: 340/100/185 мм. Вага-2,5. Ключ заводу додається в комплекті. Запас ходу після заведення 10 — 14 дн. Приставний хід настроєний", — йдеться у підписі до оголошення.

Настільний годинник "Весна" - оголошення на ОЛХ

У радянські часи настільні годинники "Весна" вважались символом достатку і смаку. Їх дарували на весілля, ювілеї та інші урочисті події як дорогий і значущий подарунок. Власник оцінив цей годинник у 1200 гривень.

Годинник "Весна" продають на майданчику з продажу речей

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що чоловіки в СРСР фанатіли від цього годинника. Годинники марки "Ракета" серії AU-10 виготовлялися на радянських годинникових заводах, зокрема на Петродворцовому годинниковому заводі в Ленінграді в 1970-80-х роках.