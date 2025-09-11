Были признаком статуса и богатства. В Украине продают легендарные часы, о которых мечтал каждый в СССР (фото)

Советские часы "Весна" снова в центре внимания коллекционеров

На популярной площадке объявлений появилось интересное предложение – продажа настольных часов "Весна" с боем советского производства. Эти механические часы украшали квартиры многих семей и считались настоящим предметом гордости.

Продавец предлагает сразу два варианта дизайна этих легендарных часов. По его словам, механизмы полностью восстановлены и готовы к работе на еще долгие годы.

"В двух вариантах исполнения, с красивым боем производства СССР, в отличном состоянии сохранности — как новые… Выполнена предпродажная подготовка: механизм прочищен, отлажен и смазан часовым маслом. Корпус отреставрирован и выглядит — как с завода! Размер корпуса: 340/100/185 мм. Вес-2,5. 10 — 14 дн. Приставной ход настроен", — говорится в подписи к объявлению.

В советское время настольные часы "Весна" считались символом богатства и вкуса. Их дарили на свадьбы, юбилеи и другие торжества как дорогой и значимый подарок. Владелец оценил эти часы в 1200 гривен.

