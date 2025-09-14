Великий сірий мандрівник завітав в Україну: розмах його крил може бути більше за зріст людини (фото)

У Дніпрі побачили рідкісного птаха — сіру чаплю

У Дніпрі "гуляв" унікальний птах — рідкісна сіра чапля, яку місцеві жителі встигли сфотографувати. Цей вид дещо схожий на руду чаплю, яку побачили на Одещині.

Сіра чапля — великий птах із довгими ногами та витонченою довгою шиєю. Дорослі особини можуть досягати близько метра заввишки, а розмах крил у них сягає приблизно 2 метрів, як пояснили у Dnepr.info.

Що то за птах

Від інших птахів сіру чаплю легко відрізнити за сіро-попелястим оперенням, чорними відмітинами на шиї та темною "шапочкою" на голові.

Рідкісний птах полює на рибу

Харчуються ці птахи переважно рибою, амфібіями, дрібними ссавцями та різними водними безхребетними.

Вони полюбляють мешкати на берегах річок, озер та болотистих місцях. Ареал поширення сірої чаплі охоплює Європу, Азію та Північну Африку, і у містах України вона трапляється рідко.

Який вигляд має птах

