Большой серый путешественник посетил Украину: размах его крыльев может быть больше роста человека (фото)

В Днепре увидели редкую птицу — серую цаплю

В Днепре "гуляла" уникальная птица — редкая серая цапля, которую местные жители успели сфотографировать. Этот вид несколько похож на рыжую цаплю, которую увидели в Одесской области.

Серая цапля — большая птица с длинными ногами и изящной длинной шеей. Взрослые особи могут достигать около метра в высоту, а размах крыльев у них достигает примерно 2 метров, как пояснили в Dnepr.info.

Что это за птица

От других птиц серую цаплю легко отличить по серо-пепельному оперению, чёрными отметинам на шее и темной "шапочке" на голове.

Редкая птица охотится за рыбой

Питаются эти птицы преимущественно рыбой, амфибиями, мелкими млекопитающими и различными водными беспозвоночными.

Они любят жить на берегах рек, озер и болотистых местах. Ареал распространения серой цапли охватывает Европу, Азию и Северную Африку, и в городах Украины она встречается редко.

Как выглядит птица

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что редкого гостя из Африки удалось увидеть в Украине. Эта птица имеет длинный клюв и лапы, а ее оперение сочетает серые, рыжие, черные и белые оттенки, поэтому существо почти незаметно в высокой траве.