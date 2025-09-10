Богомол із Херсону став зіркою соцмереж: його помітили за дуже шкідливим заняттям (фото)
Завдяки вдалому ракурсу фото виглядає дуже кумедно
У Херсоні користувачів соцмереж розвеселив незвичайний знімок із комахою. На ньому богомол ніби кумедно позує, тримаючи в лапках цигарку.
Фото опублікував один із місцевих Telegram-каналів, додавши іронічний підпис: "Життя в Херсоні таке, що навіть богомоли курять папіроски". Допис швидко зібрав сотні реакцій, адже користувачів неабияк потішив такий кадр.
На фото комаха й справді виглядає так, ніби брутально затискає в лапках білу цигарку. Вдалий ракурс зробив його справжньою "зіркою мережі".
Навіть випадкова дрібниця може розвеселити багатьох людей та додати краплю позитиву у важкий день. Адже попри всі труднощі та війну, херсонці зберігають почуття гумору й уміють знаходити щось хороше.
