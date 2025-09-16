На Херсонщині стоять руїни маєтку "степових королів": ця родина заснувала заповідник Асканія-Нова (фото)

На Херсонщині стоїть покинутий маєток заможної родини Фальц-Фейнів

На березі Дніпра, поблизу сучасного селища Новоолександрівка, збереглися залишки колись розкішного маєтку родини Фальц-Фейнів — однієї з найвідоміших і заможних родин Херсонської губернії кінця 19 – початку 20 століть.

Родина Фальц-Фейнів відома своєю діяльністю в регіоні — вони заснували популярний біосферний заповідник Асканія-Нова та ендропарк у Гаврилівці, який нині межує із сучасною Новоолександрівкою, пояснили у "Find-way" та показали фото покинутого маєтку.

Що відомо про цю родину

Фальц-Фейни походили з родів Ліхтенштейна і свого часу володіли 8% території сучасної Херсонської області. Їх прозвали "королями Таврійських степів" за внесок у розвиток губернії та розведення овець-мериносів. Крім того, вони заснували найвідоміший в Україні заповідник — Асканія-Нова.

Королі Таврійських степів викупили маєток у селищі Гаврилівка у поета Гаврилова Романовича Державіна, якому, своєю чергою, селище подарувала Катерина ІІ. Пізніше маєток перейшов у спадок Олександру Фальц-Фейну. Саме він ймовірно збудував палац у стилі неоренесансу. Палац оточував дендропарк із системою озер, каналів і дамб, де вільно гуляли лами, павичі та інші екзотичні тварини.

До 1916 року маєток налічував понад 1500 жителів. Олександр Фальц-Фейн забезпечив селище телеграфом, школою, пристанню та лікарнею. Однак під час воєнних подій 1919–1920 років палац і парк були зруйновані. В радянські часи води Каховського водосховища затопили значну частину дендропарку.

Сьогодні на місці колишньої розкоші лишилися лише руїни палацу та декілька старих дерев. На сайті пишуть, що в маєтку ще місцями є мармурова підлога та витончені візерунки.

Який вигляд має покинутий маєток

Де він розташований

Як можна побачити на Google.maps, маєток знаходиться у селищі Новоолександрівка. До нього можна дібратись двома способами:

Якщо громадським транспортом:

то з центрального автовокзалу міста Херсон відправляєтеся на рейсовому автобусі до Великоолександрівки, але він рідко курсує;

від привокзальної площі Херсона відправляєтеся до Берислава, а вже з Бериславської автостанції їдете на автобусі Берислав — Новолександрівка.

від центрального автовокзалу міста Херсон відправляєтеся на автобусі до міста Нововоронцовка, а звідки з місцевої автостанції/зупинки добираєтеся до Новоолександрівки.

Якщо на власному авто:

приїжджаєте в місто Херсон, а з нього їдете по Бериславському шосе 8 км. Далі тримаєтеся траси Р47/Е58/М14 і так прямуєте 54 км. На кільці в Шиловій балці з’їдьте на автошлях Т 0403 у напрямку Берислав/Нововоронцовка і прямуйте 67 км, потім повертаєте праворуч до селища Новоолександрівка (1,7 км).

Після цього на першій розвилці повертаєте ліворуч (350 м), потім повертаєте на вулицю 8 Березня (100 метрів). Після цього — на вулицю Комсомольську, так прямуєте 3,2 км. Йдете прямо нікуди не звертаючи — і ви на місці.

Шлях до покинутого маєтку на авто

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні є покинута обсерваторія, якій вже понад 60 років.