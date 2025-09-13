Раніше тут мешкала еліта, а тепер панує розруха: яка історія криється за схожим на палац будинком у Львові

У цьому будинку жили лікарі, консул та навчалися школярі

На вулиці Тершаковців у Львові стоїть будинок, який зараз найбільше нагадує закинутий замок. Але за його похмурим виглядом захована багата та незвичайна історія. Попри свій вигляд, палацом будинок №4 ніколи не був, але за час свого існування змінив не тільки власників і мешканців, а й своє призначення.

"Телеграф" розповідає історію будинку на вулиці Тершаковців, 4. Колись житло в ньому вважалось елітним.

Від перших будівель до розкішного особняка

Перші згадки про цю місцевість датуються 1830 роком. Тоді на місці сучасної триповерхової будівлі знаходився двоповерховий будинок. Пізніше ділянка перейшла у власність до підприємця-будівельника Петра Томчука, який планував звести тут чиншову кам'яницу за власним проєктом. Томчук навіть отримав дозвіл на знесення споруди, що знаходилася на ділянці, але з невідомих причин продав свою ділянку разом з проєктом професору фармакології з Польщі Вацлаву Соберанському.

Цьому будинку у Львові 126 років Фото: Facebook/Ludmila Labazevich

Новий власник не скористався готовим проєктом і замовив новий у архітектора Наполеона Лущкевича. 25 листопада 1899 року у Львові з'явився розкішний будинок у стилі французького необароко.

У будівлі були десятки кімнат, зали, веранди, а на подвір’ї — окрема господарська споруда зі стайнею та каретнею, складом і кімнатами для слуг.

Кімнати в будинку винаймали лікарі та інші представники інтелігенції Львова. Також тут мешкав консул Перу Францішек Паулик, працював Польський шкільний музей.

Занепад і порожні кімнати

На початку 1930-х рр. приміщення чиншової кам'яниці № 4 були порожніми та не використовувалися через незадовільний стан. У будинку були пошкоджені стелі, печі, туалети та ванні кімнати. Господарська будівля також не використовувалася. У жовтні 1935 року частину кам'яниці, в якій кілька років ніхто не жив, передали приватній жіночій гімназії Й. С. Гольдблят-Камерлінг.

У будинку мешкала інтелігенція, а потім в ньому знаходилися школи Фото: Facebook/Ludmila Labazevich

Шкільні класи у старовинних стінах

У грудні 1935 року власниця отримала дозвіл на часткову реконструкцію. І будинок трохи перебудували.

Приватна школа Гольдблят-Камерлінг існувала недовго. За радянських часів тут розташовувалася вечірня восьмирічна школа № 3, яка перестала функціонувати на початку 1990-х рр.

Востаннє будинок реставрували у 1937 році Фото: Facebook/Ludmila Labazevich

Пам’ятка архітектури без реставрації

У 1986 році рішенням Львівського облвиконкому будинок внесли до списку пам'яток архітектури місцевого значення.

Сьогодні частина будівлі пустує, окремі приміщення перебувають у власності мешканців та організацій. Будинок зберіг свою монументальність, але потребує реставрації.

Будинок потребує реставрації Фото: tvoemisto.tv

У 2024 році співвласники погодилися на відновлювальні роботи, щоб повернути будівлі гідний вигляд. Але станом на 2025 рік реконструкція так і не почалася.