Залишиться соковитою та свіжою до наступної весни: це найнадійніший спосіб зберігання моркви

Цей спосіб перешкоджає випаровуванню вологи

Урожай після збирання вимагає дбайливого відношення, адже від умов зберігання безпосередньо залежить його свіжість та якість. Це стосується як фруктів, так і овочів. Щоб зберегти моркву смачною та соковитою до самої весни, варто використати перевірений метод.

Порадами щодо зберігання цього овочу поділилися на Youtube-каналі "Кухня з кишені & справи домашні". Варто ними скористатися!

Як правильно зберігати врожай моркви

Морква залишиться соковитою та свіжою до наступної весни, якщо зберігати її у харчовій плівці. Це простий спосіб, що не потребує додаткових витрат.

Насамперед потрібно ретельно перебрати овочі: зіпсовані та м’які коренеплоди краще відразу прибрати, тому що вони не зможуть довго зберігатися. Потім обріжте бадилля і зріжте зверху близько 1 сантиметра, щоб морква не проростала. Знизу також потрібно видалити 1-1,5 сантиметра, щоб не росли бічні корінці.

Після цього моркву слід добре промити та обов’язково просушити. Для цього розкладіть коренеплоди на рушник і зачекайте кілька годин, доки не зійде вся волога.

Коли коренеплоди висохнуть, кожну моркву слід акуратно загорнути у харчову плівку так, щоб повністю виключити доступ повітря. У такому "коконі" овочі зберігають соковитість, не пересихають і не покриваються пліснявою.

Запаковані коренеплоди складіть у ящик або коробку і заберіть у прохолодне темне місце, наприклад, у льох чи підвал. До самої весни морква залишиться свіжою і смачною, наче щойно виросла на грядці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що моркву не можна зберігати поряд з яблуками — газ, що виділяється з фруктів, значно прискорює процеси псування коренеплодів.