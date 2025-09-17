Хмари над Києвом згустилися: чи принесуть вони нові осінні дощі

Протягом 18 та 19 вересня у Києві очікується сильна хмарність, але без опадів

Погода у Києві найближчими днями, 18 та 19 вересня, очікується переважно хмарною, але, ймовірно, без затяжних дощів, які передбачаються ще протягом 17 вересня. А температура вдень не опуститься нижче +17 градусів.

За даними Погода.Мета і Sinoptik, вночі ж показники на термометрах можуть впасти до +11…12 градусів. Хоча місцями найхолодніше буде вранці — всього 10 теплих градусів.

Як прогнозують у Погода.Мета протягом четверга та п'ятниці, 18-19 вересня, триматиметься лише хмарність. Дощів синоптики не обіцяють.

Денна температура у ці дні коливатиметься в межах +17…19 градусів, а нічна — +11…12 градусів. Сила вітрів своєю чергою не перевищить помірних 6 м/с.

Чи йтимуть дощі

У Sinoptik також передбачають хмарну погоду протягом 18 та 19 вересня, але без дощів. Місцями небо прояснюватиметься.

Повітря у денний час має прогрітись до +19…20 градусів, а в нічний — охолонути до +11…12 градусів. Водночас сила вітрів не перевищить легких 3 м/с.

Якою буде температура

