Холод і дощі? Яку погоду чекати українцям 17 вересня

У більшості областей України буде прохолодно

Після тривалої спеки в Україні триває сезон дощів, і у більшості областей України суттєво знизилися температури повітря. Синоптики попереджають, що у другій частині вересня може погіршуватися погода.

Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що по всій країні 17 вересня буде хмарно з проясненнями. Вночі середня температура повітря сягатиме +12-14 градусів тепла, а вдень — +15-17. Вітер очікується вночі 3-8 м/c, а вдень — 5-10 м/c.

На заході України, зокрема у Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях передбачають дощі. Також зливи можуть пройти у Житомирі, Вінниці та Чернігові. В інших областях України — на півдні та сході — очікується мінлива хмарність.

Погода 17 вересня, скриншот з сайту Укргідрометцентру

Температура повітря у багатьох областях країни буде нижчою. Наприклад, у Львові показник опуститься до +8-10 градусів тепла, а у Хмельницькому та Чернівцях — трохи вище, +12-13. На півночі країни — у Чернігові та Житомирі — варто очікувати +13-14 градусів тепла.

У центрі України, зокрема у Києві буде тепліше, ніж в інших областях — +16 градусів тепла. А от найвищий показник фіксують в Одесі — очікується +18 градусів тепла. На сході буде доволі прохолодно: у Харкові — +8 градусів тепла, у Дніпрі та Запоріжжі — +13-14.

