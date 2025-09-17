Укр

Облака над Киевом сгустились: принесут ли они новые осенние дожди

Марина Бондаренко
Погода в столице Украины Новость обновлена 17 сентября 2025, 09:39
Погода в столице Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

В течение 18 и 19 сентября в Киеве ожидается сильная облачность, но без осадков

Погода в Киеве в ближайшие дни, 18 и 19 сентября, ожидается преимущественно облачной, но, вероятно, без затяжных дождей, которые предполагаются еще в течение 17 сентября. А температура днем не опустится ниже +17 градусов.

По данным Погода.Мета и Sinoptik, ночью же показатели на термометрах могут упасть до +11…12 градусов. Хотя местами холоднее всего будет утром — всего 10 теплых градусов.

Как прогнозируют в Погода.Мета в течение четверга и пятницы, 18-19 сентября, будет держаться лишь облачность. Дождей синоптики не обещают.

Дневная температура в эти дни будет колебаться в пределах +17…19 градусов, а ночная — +11…12 градусов. Сила ветров в свою очередь не превысит умеренных 6 м/с.

Погода в Киеве 18-19 сентября 2025
Будут ли дожди

В Sinoptik также предусматривают облачную погоду в течение 18 и 19 сентября, но без дождей. Местами небо будет проясняться.

Воздух в дневное время должен прогреться до +19…20 градусов, а в ночное — остыть до +11…12 градусов. В то же время сила ветров не превысит легких 3 м/с.

Какой ожидается погода в столице 18-19 сентября 2025
Какая будет температура

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики поделились прогнозом, какую погоду ждать украинцам в ближайшее время.

