Хаос з ідентифікацією: українці не можуть зайти в "Приват24" через дивні дзвінки

ПриватБанк і Київстар "футболять" клієнтів

Українець розповів про плутанину з ідентифікацією номера при спробі увійти у додаток Приват-24. Чоловік звернувся до ПриватБанку та оператора Київстар, який хибно ідентифікував номер телефона, але жоден з них не допоміг.

Про ситуацію розповів доктор філософських наук, провідний науковий співробітник НВО "Дух і Літера" Олексій Панич на своїй Facebook-сторінці. Чоловік зазначив, що він не єдиний, хто потрапив у подібну ситуацію.

Я намагався увійти в Приват-24 і отримав дзвінок — як очікувалося, з Приватбанку. Але на екрані смартфона я побачив, що мені телефонує… "TRADING HOUSE TRANSIT OIL" (?!). Я прийняв дзвінок, і голос автомата заявив мені, що це дзвінок з Приватбанку, і мене просять ідентифікувати себе, — розповів Панич

Чоловік запідозрив шахрайство (фішинг), скинув дзвінок та зв'язався з ПриватБанком в інший спосіб. Йому повідомили, що номер, з якого був дзвінок (+380567369129), справді належить ПриватБанку.

Тоді Олексій Панич вирішив з'ясувати, чому на екрані смартфона було написано "TRADING HOUSE TRANSIT OIL" та погуглив "TRADING HOUSE TRANSIT OIL ПриватБанк". З результатів пошуку стало зрозуміло, що інші українці також стикалися, що дзвінок з цього номера їхній смартфон ідентифікує саме так.

Деякі навіть радять на форумах блокувати цей номер, бо переконані, що це шахрайство, — пише Панич

Як відповіли банк та оператор

Він спробував повідомити про проблему ПриватБанк і Київстар. Однак обидві сторони заявили, що проблема не в них.

Київстар рекомендував звертатися до Приватбанка, а Приватбанк — звертатися до Київстару. Обидві сторони паралельно запевняли мене, що до текстової ідентифікації номера, з якого здійснюється дзвінок, вони непричетні. Відповідно, ні та, ні та сторона не виявила ані найменшої готовності почати розбиратися, як же так стається, — пише Панич

Оператор "Київстара" пояснив, що у більшості сучасних смартфонів та операційних систем (як-от вбудовані функції Android або iOS) є свої бази даних, які ідентифікують номери. Зазвичай вони працюють на основі Big Data і користувацьких відгуків. Тому, якщо номер +380567369129 часто зберігали як "TRADING HOUSE TRANSIT OIL" або позначили його як спам, система може автоматично підтягнути цю назву для всіх абонентів.

Хай там як, якщо ви очікуєте дзвінок з Приватбанка, а отримуєте дзвінок з TRADING HOUSE TRANSIT OIL, не поспішайте панікувати Олексій Панич

В коментарях пояснили, чому так сталося

В коментарях Andriy Borodavko пояснив причини плутанини. Чоловік з'ясував, що цей номер раніше і справді належав підприємству із такою назвою: ТОРГОВИЙ ДІМ ТРАНЗИТ ОІЛ. Цю інформацію проіндексували пошукові системи, зокрема й Гугл.

А в Вашому андроїд-смартфоні у застосунку "Телефон" увімкнена така (дивіться мій наступний скриншот), яка й підтягує цю інформацію. ПриватБанк просто не прослідкував за цією ситуацією. Можете вимкнути цю функцію. Правда тоді не бачитимете і справді корисну правдиву інформацію, — пояснив він

