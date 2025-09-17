Хаос з ідентифікацією: українці не можуть зайти в "Приват24" через дивні дзвінки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
ПриватБанк і Київстар "футболять" клієнтів
Українець розповів про плутанину з ідентифікацією номера при спробі увійти у додаток Приват-24. Чоловік звернувся до ПриватБанку та оператора Київстар, який хибно ідентифікував номер телефона, але жоден з них не допоміг.
Про ситуацію розповів доктор філософських наук, провідний науковий співробітник НВО "Дух і Літера" Олексій Панич на своїй Facebook-сторінці. Чоловік зазначив, що він не єдиний, хто потрапив у подібну ситуацію.
Я намагався увійти в Приват-24 і отримав дзвінок — як очікувалося, з Приватбанку. Але на екрані смартфона я побачив, що мені телефонує… "TRADING HOUSE TRANSIT OIL" (?!). Я прийняв дзвінок, і голос автомата заявив мені, що це дзвінок з Приватбанку, і мене просять ідентифікувати себе, — розповів Панич
Чоловік запідозрив шахрайство (фішинг), скинув дзвінок та зв'язався з ПриватБанком в інший спосіб. Йому повідомили, що номер, з якого був дзвінок (+380567369129), справді належить ПриватБанку.
Тоді Олексій Панич вирішив з'ясувати, чому на екрані смартфона було написано "TRADING HOUSE TRANSIT OIL" та погуглив "TRADING HOUSE TRANSIT OIL ПриватБанк". З результатів пошуку стало зрозуміло, що інші українці також стикалися, що дзвінок з цього номера їхній смартфон ідентифікує саме так.
Деякі навіть радять на форумах блокувати цей номер, бо переконані, що це шахрайство, — пише Панич
Як відповіли банк та оператор
Він спробував повідомити про проблему ПриватБанк і Київстар. Однак обидві сторони заявили, що проблема не в них.
Київстар рекомендував звертатися до Приватбанка, а Приватбанк — звертатися до Київстару. Обидві сторони паралельно запевняли мене, що до текстової ідентифікації номера, з якого здійснюється дзвінок, вони непричетні. Відповідно, ні та, ні та сторона не виявила ані найменшої готовності почати розбиратися, як же так стається, — пише Панич
Оператор "Київстара" пояснив, що у більшості сучасних смартфонів та операційних систем (як-от вбудовані функції Android або iOS) є свої бази даних, які ідентифікують номери. Зазвичай вони працюють на основі Big Data і користувацьких відгуків. Тому, якщо номер +380567369129 часто зберігали як "TRADING HOUSE TRANSIT OIL" або позначили його як спам, система може автоматично підтягнути цю назву для всіх абонентів.
Хай там як, якщо ви очікуєте дзвінок з Приватбанка, а отримуєте дзвінок з TRADING HOUSE TRANSIT OIL, не поспішайте панікувати
В коментарях пояснили, чому так сталося
В коментарях Andriy Borodavko пояснив причини плутанини. Чоловік з'ясував, що цей номер раніше і справді належав підприємству із такою назвою: ТОРГОВИЙ ДІМ ТРАНЗИТ ОІЛ. Цю інформацію проіндексували пошукові системи, зокрема й Гугл.
А в Вашому андроїд-смартфоні у застосунку "Телефон" увімкнена така (дивіться мій наступний скриншот), яка й підтягує цю інформацію. ПриватБанк просто не прослідкував за цією ситуацією. Можете вимкнути цю функцію. Правда тоді не бачитимете і справді корисну правдиву інформацію, — пояснив він
Раніше "Телеграф" розповідав, що ПриватБанк звинуватили у байдужості до військових.