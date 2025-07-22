Київстар готує прорив: скільки коштуватиме Starlink Direct to Cell та чого чекати абонентам

Київстар тестує проривну технологію від Starlink. "Телеграф" з'ясовував, де вона працюватиме, яка буде швидкість і скільки коштуватиме зв’язок

Український мобільний оператор "Київстар" розпочинає випробування технології Direct to Cell від Starlink. Нова послуга дозволить абонентам підтримувати зв'язок навіть у місцях без наземного покриття та після пошкодження базових станцій.

Редакція "Телеграфу" звернулася до компанії "Київстар" з проханням розповісти детальніше, як працюватиме Direct to Cell, скільки це коштуватиме і якою буде швидкість цієї технології для абонентів. Компанія надала вичерпні відповіді на ключові питання щодо нового сервісу.

У чому полягає технологія

У компанії розповіли, що нещодавно Київстар отримав дозвіл від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), на проведення тестових випробувань супутникової технології Direct to Cell (D2C). Україна буде однією з небагатьох в Європі, разом зі США, Австралією, Японією, Новою Зеландією та Швейцарією, яка розпочинає впровадження технології. Під час тестування досліджуватимуть, якою є можливість отримання спочатку текстових, а потім повідомлень інших форматів, на смартфони українців.

"Київстар інвестує в технологію Direct to cell, щоб абоненти Київстар мали критичний необхідний зв'язок там, де відсутнє наземне покриття та у разі пошкодження наземної базової інфраструктури. Сервіс інноваційний і запускається в тестовому режимі, він не замінить наземне покриття, а є допоміжним до основної інфраструктури і поки матиме певні обмеження, зокрема на першому етапі запуску працюватиме для надсилання текстових повідомлень і лише під відкритим небом. В подальшому, з виведенням нових супутників на орбіту, планується запуск голосових дзвінків і доступу до інтернету, що значно розширить функціонал сервісу", — сказали у "Київстарі" журналістам.

Direct to cell по суті є прямим супутниковим зв'язком зі смартфоном. Гаджети, які працюють за технологією 4G, зможуть підключатися напряму до супутників замість традиційних базових станцій операторів.

На питання, коли точно планується запуск месенджингу через Starlink, у компанії сказали: "Очікується, що Київстар запустить послугу Starlink Direct to Cell із функцією обміну текстовими повідомленнями у четвертому кварталі 2025 року. Наступним етапом розвитку технології, по мірі виведення нових супутників на орбіту, стане впровадження голосового зв'язку та передачі даних".

Яка буде вартість місячного абонентського обслуговування? Чи будуть окремі тарифи для месенджингу та повноцінного інтернету? Чи надаватимуть знижки певним категоріям користувачів (військові тощо)?

"У тестовому режимі послуга буде без додаткової оплати для абонентів Київстар. Надалі можливий перегляд тарифної політики".

У яких регіонах буде доступний сервіс на старті

У Київстарі сказали, що бета-тестування охопить частини шести областей України — Житомирської, Вінницької, Волинської, Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. "А далі плануємо масштабувати тестування на національному рівні та зробити сервіс доступним для всіх абонентів Київстар. Технологія Direct to Cell забезпечить зв'язок на всій території, яка підконтрольна уряду України та де є покриття супутникового сигналу. На тимчасово окупованих територіях послуга буде недоступна", — йдеться у відповіді на запит.

Які умови партнерства зі Starlink

Представники оператора повідомили, яка роль Starlink у цьому проєкті та умови партнерства з компанією. Це комунікаційний підрозділ компанії SpaceX, яка займається розробкою та запуском супутників. У проєкті компанія постачатиме інфратруктуру і надаватиме в оренду супутники, які діють як базові станції в космосі.

Чи усі моделі телефонів будуть підтримувати технологію

Як відповіли у Київстарі, послуга буде доступна для усіх абонентів оператора, як мають смартфони з підтримкою 4G. "Але тестові випробування мають дати чіткіше розуміння про можливі обмеження, ми будемо інформувати наших клієнтів про всі технічні аспекти. Практика світових операторів показує, що для коректної роботи 4G смартфона в супутниковій мережі програмне забезпечення телефона має бути оптимізоване виробником телефона. З огляду на війну в Україні і важливість мати зв'язок ми працюємо над тим, щоб надати доступ до технології всім користувачам з підтримкою LTE", — сказали представники оператора.

Яка буде швидкість інтернету і за скільки часу прийде повідомлення

Супутниковий сигнал передаватиме значно менше даних, ніж це роблять звичайні наземні станції, адже супутниковий канал має обмежену пропускну здатність. Тому для українців на старті будуть доступні лише текстові повідомлення. Працюватиме технологія тільки під відкритим небом.

"Дослідження технології іншими міжнародними операторами, як от наприклад в Новій Зеландії, показали, що SMS-повідомлення, надіслані через Starlink Direct to Cell, можуть бути доставлені за час від 3 до 10 хвилин, особливо на початкових етапах запуску. Тому завдяки тестуванню ми перевіримо, як це працюватиме в Україні", — зазначили у "Київстарі".

Чим конкретно допоможе Starlink (технологія Direct to Cell) звичайним українцям

"Технологія Direct to Cell не замінює наземний зв'язок, а доповнює існуючий сервіс та інфраструктуру Київстар. Технологія здатна забезпечити зв'язок там, де відсутнє традиційне (наземне) покриття за допомогою супутникового сигналу. Наприклад, у важкодоступній гірській місцевості або під час аварій, погодних викликів, надзвичайних ситуацій або перебоїв у роботі мережі. А також під час відключення електроенергії під час та після обстрілів критичної інфраструктури". Крім того, туристи зможуть зв'язатися з рідними чи рятувальниками за необхідності навіть у найвіддаленіших місцях дикої природи, де немає традиційного зв'язку.

Раніше "Телеграф" писав, що супутники Starlink пролетять над Україною, але побачать їх не всі. Він пройде над Італією, Румунією, а потім по діагоналі над Україною