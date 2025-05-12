Без черг і нервів: як сплатити комуналку через ПриватБанк і Monobank

Оплата певними способами може обійтися без комісії

Комунальні послуги можна оплатити онлайн. Зокрема такі операції можна виконувати у банках ПриватБанк та Monobank.

"Телеграф" розповідає, як саме можна сплатити "комуналку" через ці банки та скільки це коштує.

ПриватБанк: чотири способи оплати

Оплатити рахунки за житлово-комунальні послуги через ПриватБанк можна кількома способами:

Мобільний застосунок Приват24 (Android / iOS); Вебверсія Приват24 (на сайті); Термінали самообслуговування; Телефонний дзвінок на номер 3700.

Комісія залежить від способу оплати. Сплачуючи рахунки у "Приват24", якщо компанія-постачальник є в базі банку — комісія лише 1 грн, якщо ні — 3 грн.

При оплаті через термінал, сайт або відділення — комісія становить 1% від суми.

Як оплатити комуналку в "Приват24":

Відкрийте застосунок і перейдіть до розділу "Платежі" → "Комунальні платежі". Знайдіть потрібного постачальника послуг за назвою, ЄДРПОУ або номером рахунку. Введіть необхідні дані: номер особового рахунку, суму платежу, період оплати та, за потреби, показники лічильників. Додайте платіж до кошика. Перейдіть до кошика, виберіть картку для оплати та підтвердіть платіж.

Перевага "Приват24" — у ньому зібрано найбільшу кількість постачальників комунальних послуг. Тому шукати компанію або просити її додати до списку зазвичай не доводиться.

Без комісії сплачувати комунальні послуги у ПриватБанку можуть лише пенсіонери.

Monobank: зручно, без комісії, але без кешбеку

Monobank також дозволяє оплачувати всі види комунальних послуг — газ, електроенергію, воду, інтернет, сміття, домофон, ОСББ тощо.

Усі комунальні платежі — без комісії, незалежно від постачальника. Однак кешбек на комуналку не нараховується.

Баланс за рахунками оновлюється на початку кожного місяця — з 1 до 10 числа, залежно від компанії.

Як оплатити комуналку в Monobank:

Відкрийте застосунок і перейдіть в розділ "Інші платежі" → "Комунальні платежі". Натисніть "Додати адресу". Введіть: місто, вулицю, номер будинку, квартиру, корпус. Далі оберіть рахунок до оплати — можна вибрати всі одразу. Введіть суму (деякі підтягуються автоматично). Натисніть "Оплатити", оберіть картку для списання та підтвердіть.

Також можна додати адреси родичів або друзів і сплачувати комуналку за них.

Раніше "Телеграф" писав, чи подорожчає у червні електроенергія для українців. У постанові щодо фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів слова та цифри "30 квітня 2025 року" замінено на "31 жовтня 2025 року".