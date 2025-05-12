Без черг і нервів: як сплатити комуналку через ПриватБанк і Monobank
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Оплата певними способами може обійтися без комісії
Комунальні послуги можна оплатити онлайн. Зокрема такі операції можна виконувати у банках ПриватБанк та Monobank.
"Телеграф" розповідає, як саме можна сплатити "комуналку" через ці банки та скільки це коштує.
ПриватБанк: чотири способи оплати
Оплатити рахунки за житлово-комунальні послуги через ПриватБанк можна кількома способами:
- Мобільний застосунок Приват24 (Android / iOS);
- Вебверсія Приват24 (на сайті);
- Термінали самообслуговування;
- Телефонний дзвінок на номер 3700.
Комісія залежить від способу оплати. Сплачуючи рахунки у "Приват24", якщо компанія-постачальник є в базі банку — комісія лише 1 грн, якщо ні — 3 грн.
При оплаті через термінал, сайт або відділення — комісія становить 1% від суми.
Як оплатити комуналку в "Приват24":
- Відкрийте застосунок і перейдіть до розділу "Платежі" → "Комунальні платежі".
- Знайдіть потрібного постачальника послуг за назвою, ЄДРПОУ або номером рахунку.
- Введіть необхідні дані: номер особового рахунку, суму платежу, період оплати та, за потреби, показники лічильників.
- Додайте платіж до кошика.
- Перейдіть до кошика, виберіть картку для оплати та підтвердіть платіж.
Перевага "Приват24" — у ньому зібрано найбільшу кількість постачальників комунальних послуг. Тому шукати компанію або просити її додати до списку зазвичай не доводиться.
Без комісії сплачувати комунальні послуги у ПриватБанку можуть лише пенсіонери.
Monobank: зручно, без комісії, але без кешбеку
Monobank також дозволяє оплачувати всі види комунальних послуг — газ, електроенергію, воду, інтернет, сміття, домофон, ОСББ тощо.
Усі комунальні платежі — без комісії, незалежно від постачальника. Однак кешбек на комуналку не нараховується.
Баланс за рахунками оновлюється на початку кожного місяця — з 1 до 10 числа, залежно від компанії.
Як оплатити комуналку в Monobank:
- Відкрийте застосунок і перейдіть в розділ "Інші платежі" → "Комунальні платежі".
- Натисніть "Додати адресу".
- Введіть: місто, вулицю, номер будинку, квартиру, корпус.
- Далі оберіть рахунок до оплати — можна вибрати всі одразу.
- Введіть суму (деякі підтягуються автоматично).
- Натисніть "Оплатити", оберіть картку для списання та підтвердіть.
Також можна додати адреси родичів або друзів і сплачувати комуналку за них.
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