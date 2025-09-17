Хаос с идентификацией: украинцы не могут зайти в "Приват24" из-за странных звонков

ПриватБанк и Киевстар "футболят" клиентов

Украинец рассказал о путанице с идентификацией номера при попытке войти в приложение Приват-24. Мужчина обратился в ПриватБанк и к оператору Киевстар, который ошибочно идентифицировал номер телефона, но ни один из них не помог.

О ситуации рассказал доктор философских наук, ведущий научный сотрудник НПО "Дух і Літера" Алексей Паныч на своей Facebook-странице. Мужчина отметил, что он не единственный, кто попал в подобную ситуацию.

Я пытался войти в Приват-24 и получил звонок – как ожидалось, из ПриватБанка. Но на экране смартфона я увидел, что мне звонит по телефону… "TRADING HOUSE TRANSIT OIL" (?!). Я принял звонок, и голос автомата заявил мне, что это звонок из ПриватБанка, и меня просят идентифицировать себя, – рассказал Паныч.

Мужчина заподозрил мошенничество (фишинг), сбросил звонок и связался с ПриватБанком другим способом. Ему сообщили, что номер, с которого был звонок (+38 056 73 69 129), действительно принадлежит ПриватБанку.

Тогда Алексей Паныч решил выяснить, почему на экране смартфона было написано "TRADING HOUSE TRANSIT OIL" и погуглил "TRADING HOUSE TRANSIT OIL ПриватБанк". Из результатов поиска стало ясно, что другие украинцы тоже сталкивались, что звонок с этого номера их смартфон идентифицирует именно так.

Некоторые даже советуют на форумах блокировать этот номер, потому что убеждены, что это мошенничество, — пишет Паныч.

Как ответили банк и оператор

Он попытался сообщить о проблеме ПриватБанку и Киевстару. Однако обе стороны заявили, что проблема не в них.

Киевстар рекомендовал обращаться в Приватбанк, а Приватбанк — обращаться в Киевстар. Обе стороны параллельно уверяли меня, что к текстовой идентификации номера, с которого совершается звонок, они не имеют отношения. Соответственно, ни та, ни та сторона не проявила ни малейшей готовности начать разбираться, как же это происходит, — пишет Паныч.

Оператор "Киевстара" пояснил, что у большинства современных смартфонов и операционных систем (например, встроенные функции Android или iOS) есть свои базы данных, которые идентифицируют номера. Обычно они работают на основе Big Data и пользовательских отзывов. Поэтому, если номер +380567369129 часто сохранялся как "TRADING HOUSE TRANSIT OIL" или был помечен как спам, система может автоматически подтянуть это название для всех абонентов.

Как бы там ни было, если вы ожидаете звонок из Приватбанка, а получаете звонок из TRADING HOUSE TRANSIT OIL, не спешите паниковать Алексей Паныч

В комментариях объяснили, почему так произошло

В комментариях Andriy Borodavko объяснил причины путаницы. Мужчина выяснил, что этот номер раньше действительно принадлежал предприятию с таким названием: ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРАНЗИТ ОИЛ. Эту информацию проиндексировали поисковые системы, в том числе и Google.

А в вашем андроид-смартфоне в приложении "Телефон" включена такая (смотрите мой следующий скриншот), которая и подтягивает эту информацию. ПриватБанк просто не проследил за этой ситуацией. Вы можете отключить эту функцию. Правда тогда не будете видеть действительно полезную правдивую информацию, — объяснил он.

