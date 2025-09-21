Осіннє рівнодення 2025: головні заборони і поради на день балансу та гармонії

В цей день важливо не конфліктувати з рідними

Цього понеділка, 22 вересня, українці, як і весь світ, зустрінуть День осіннього рівнодення. Це день, коли тривалість дня і ночі стає майже однаковою. Це означає початок астрономічної осені, коли Сонце переходить із північної півкулі небесної сфери у південну.

Із цим днем пов’язані різні традиції для залучення удачі у наступному році, а також деякі заборони. "Телеграф" розповість, що можна і не можна робити у День осіннього рівнодення.

Що можна робити в День осіннього рівнодення

Підбивати підсумки та планувати майбутнє . Вважається, що цей день підходить для внутрішньої рівноваги: аналізу досягнень і постановки цілей на наступний сезон.

Присвятити час сім'ї та близьким. У різних культурах рівнодення відзначали як час спільних обідів і вдячності за врожай.

Працювати з енергією дому. У народних віруваннях радили прибрати оселю, щоб "збалансувати" простір перед новим періодом.

Проводити ритуали гармонії. Сучасні практики радять медитацію чи спокійні прогулянки на природі — це допомагає налаштуватися на рівновагу світла і темряви.

Що не можна робити в День осіннього рівнодення

Починати сварки та конфлікти. У традиційних уявленнях День рівнодення має силу балансу, тому негативні емоції можуть "закріпитися" на наступний сезон.

Витрачати гроші і брати їх у борг. Наші предки вважали, що борги, зроблені цього дня, важко буде віддати.

Відмовляти у допомозі . Вважалося, що відмова в добрих справах у День рівнодення обернеться самотністю і втратою підтримки у майбутньому.

Ігнорувати власний стан. За традицією, тіло і душа цього дня чутливіші, тож радили берегти сили та не перевантажуватися.

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначатимуть українці у вересні 2025. Ми підготували для вас календар важливих подій першого місяця осені 2025.