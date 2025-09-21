Києву прогнозують "бабине літо": синоптики дали прогноз, коли ще можна погрітись

На початку тижня у Києві очікується тепла погода — до 27 теплих градусів

Погода у середині вересня тішить киян, адже у місті тепло, як влітку. Така синоптична ситуація прогнозується і на початку тижня — 22-23 вересня.

За даними Meteofor та Українського гідрометеорологічного центру, найближчими днями на небі майже не буде хмар. Температура не впаде нижче +25 градусів.

Тож, неділя, 21 вересня, пройде ясною та теплою, за даними Meteofor. Такими самим очікуються і понеділок-вівторок, 22 та 23 вересня. Водночас температура вдень має підскочити до +25…27 градусів, а вночі — опуститись до +13…15 градусів. Найсильніші вітри вируватимуть на початку тижня — свіжі 8-10 м/с.

Якою буде температура у Києві

Майже таким самим прогнозом поділились в Укргідрометцентрі. Найближчими днями, 21-23 вересня, у столиці пануватиме сонце, але хмари все ж таки іноді плаватимуть на небі.

За словами синоптиків, показники на термометрах у денний час піднімуться до +24…26 градусів, а в нічний — впадуть до +11…13 градусів. Сила вітрів не перевищить свіжих 8-10 м/с.

Чи дощитиме в ці дні

