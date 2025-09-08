Скажіть "Пробач" по-особливому: милі та душевні листівки, щоб попросити вибачення
Вмійте визнавати свої помилки та прощати інших
Сьогодні, 8 вересня, у багатьох країнах світу відзначають незвичайне, але значуще свято – День вибачень. Кожен з нас робить помилки, але важливо вчасно їх визнати й красиво попросити вибачення.
Історія Дня вибачень (Pardon day) бере початок у США. У 1974 році президент Джеральд Форд вибачив своєму попередникові Річарду Ніксону вчинки, причетні до Вотергейтського скандалу. Це надихнуло американців і вони перетворили це на традицію, яка поширилася пізніше на інші країни.
День вибачень — гарна можливість просити вибачення у близьких, друзів та колег за образи, непорозуміння чи різкі слова. Щирі слова допоможуть відновити гармонію у стосунках та зміцнити довіру.
"Телеграф" підготував добірку гарних листівок, які можна відправити у будь-якому месенджері. Вмійте визнавати свої помилки та прощати інших!
