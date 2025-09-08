Рус

Скажіть "Пробач" по-особливому: милі та душевні листівки, щоб попросити вибачення

Катерина Любимова
Картинки, щоб гарно попросити вибачення
Картинки, щоб гарно попросити вибачення. Фото Колаж "Телеграфу"

Вмійте визнавати свої помилки та прощати інших

Сьогодні, 8 вересня, у багатьох країнах світу відзначають незвичайне, але значуще свято – День вибачень. Кожен з нас робить помилки, але важливо вчасно їх визнати й красиво попросити вибачення.

Історія Дня вибачень (Pardon day) бере початок у США. У 1974 році президент Джеральд Форд вибачив своєму попередникові Річарду Ніксону вчинки, причетні до Вотергейтського скандалу. Це надихнуло американців і вони перетворили це на традицію, яка поширилася пізніше на інші країни.

День вибачень — гарна можливість просити вибачення у близьких, друзів та колег за образи, непорозуміння чи різкі слова. Щирі слова допоможуть відновити гармонію у стосунках та зміцнити довіру.

"Телеграф" підготував добірку гарних листівок, які можна відправити у будь-якому месенджері. Вмійте визнавати свої помилки та прощати інших!

Як гарно попросити вибачення
Картинка Вибач мені
Листівка Вибач
Вибач мені листівка
Картинка Вибач мені
Картинка Пробач мене
Як красиво сказати "Вибач"
Листівка Вибач мені
Як гарно попросити вибачення
Картинка Вибач, я більше не буду

#Вибачення #Картинки #Листівки #День вибачень