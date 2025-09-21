Укр

Осеннее равноденствие 2025: главные запреты и советы на день баланса и гармонии

Наталья Дума

День осеннего равноденствия 22 сентября 2025
В этот день важно не конфликтовать с родными

В этот понедельник, 22 сентября, украинцы, как и весь мир, встретят День осеннего равноденствия. Это день, когда продолжительность дня и ночи становится почти одинаковой. Это означает начало астрономической осени, когда Солнце переходит из северного полушария небесной сферы в южное.

С этим днем связаны разные традиции для привлечения удачи в следующем году, а также некоторые запреты. "Телеграф" расскажет, что можно и нельзя делать в День осеннего равноденствия.

Что можно делать в День осеннего равноденствия

  • Подводить итоги и планировать будущее. Этот день подходит для внутреннего равновесия: анализа достижений и постановки целей на следующий сезон.
  • Посвятить время семье и близким. В разных культурах равноденствие отмечалось как время совместных обедов и благодарности за урожай.
  • Работа с энергией дома. В народных верованиях советовали убрать дом, чтобы "сбалансировать" пространство перед новым периодом.
  • Проводить ритуалы гармонии. Современные практики советуют медитацию или спокойные прогулки на природе – это помогает настроиться на равновесие света и тьмы.

Что нельзя делать в День осеннего равноденствия

  • Начинать ссоры и конфликты. В традиционных представлениях день равноденствия обладает силой баланса, поэтому отрицательные эмоции могут "закрепиться" на следующий сезон.
  • Тратить деньги и брать их взаймы. Наши предки считали, что долги, сделанные в этот день, будет трудно отдать.
  • Отказывать в помощи. Считалось, что отказ в добрых делах в День равноденствия обернется одиночеством и утратой поддержки в будущем.
  • Игнорировать собственное состояние. По традиции, тело и душа в этот день более чувствительны, поэтому советовали беречь силы и не перегружаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники будут отмечать украинцы в сентябре 2025 года. Мы подготовили для вас календарь важных событий первого месяца осени 2025 года.

