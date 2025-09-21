Осеннее равноденствие 2025: главные запреты и советы на день баланса и гармонии

В этот день важно не конфликтовать с родными

В этот понедельник, 22 сентября, украинцы, как и весь мир, встретят День осеннего равноденствия. Это день, когда продолжительность дня и ночи становится почти одинаковой. Это означает начало астрономической осени, когда Солнце переходит из северного полушария небесной сферы в южное.

С этим днем связаны разные традиции для привлечения удачи в следующем году, а также некоторые запреты. "Телеграф" расскажет, что можно и нельзя делать в День осеннего равноденствия.

Что можно делать в День осеннего равноденствия

Подводить итоги и планировать будущее . Этот день подходит для внутреннего равновесия: анализа достижений и постановки целей на следующий сезон.

. Этот день подходит для внутреннего равновесия: анализа достижений и постановки целей на следующий сезон. Посвятить время семье и близким. В разных культурах равноденствие отмечалось как время совместных обедов и благодарности за урожай.

В разных культурах равноденствие отмечалось как время совместных обедов и благодарности за урожай. Работа с энергией дома. В народных верованиях советовали убрать дом, чтобы "сбалансировать" пространство перед новым периодом.

В народных верованиях советовали убрать дом, чтобы "сбалансировать" пространство перед новым периодом. Проводить ритуалы гармонии. Современные практики советуют медитацию или спокойные прогулки на природе – это помогает настроиться на равновесие света и тьмы.

Что нельзя делать в День осеннего равноденствия

Начинать ссоры и конфликты. В традиционных представлениях день равноденствия обладает силой баланса, поэтому отрицательные эмоции могут "закрепиться" на следующий сезон.

В традиционных представлениях день равноденствия обладает силой баланса, поэтому отрицательные эмоции могут "закрепиться" на следующий сезон. Тратить деньги и брать их взаймы. Наши предки считали, что долги, сделанные в этот день, будет трудно отдать.

Наши предки считали, что долги, сделанные в этот день, будет трудно отдать. Отказывать в помощи . Считалось, что отказ в добрых делах в День равноденствия обернется одиночеством и утратой поддержки в будущем.

. Считалось, что отказ в добрых делах в День равноденствия обернется одиночеством и утратой поддержки в будущем. Игнорировать собственное состояние. По традиции, тело и душа в этот день более чувствительны, поэтому советовали беречь силы и не перегружаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники будут отмечать украинцы в сентябре 2025 года. Мы подготовили для вас календарь важных событий первого месяца осени 2025 года.