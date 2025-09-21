Метеочутливим людям приготуватися: на кінець вересня погода готує неприємні сюрпризи

Пориви вітру будуть доволі відчутними

Синоптики попереджають, що наприкінці вересня в Україні відбудеться різка зміна погоди, яка може стати справжнім випробуванням для метеозалежних людей. За прогнозом, 23-25 вересня вся Європа, включно з Україною, опиниться під впливом потужних північно-західних потоків, що принесуть масштабну хвилю холоду.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич. Температура впаде одразу на 10-13 градусів за добу, а разом із цим очікуються значні коливання атмосферного тиску та сильні пориви вітру, які 25 вересня сягатимуть 15-20 м/с.

У північних і західних областях прогнозують короткочасні дощі, місцями з грозами.

Такі різкі зміни кліматичних умов здатні викликати погіршення самопочуття, особливо в метеозалежних людей, тому лікарі радять заздалегідь підготуватися до можливого дискомфорту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що середньодобова температура поки що тримається на рівні близько +15 °С і вище, хоча час від часу трапляються короткі періоди похолодання. У найближчі дні очікується справжнє протистояння літа й осені: погода стане мінливою через активізацію динамічних атмосферних процесів над Атлантикою та Європою.