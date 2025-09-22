Осінь нагадає про себе: кияни не встигли погрітись, як їх очікує похолодання

Погода у Києві на початку тижня несподівано зіпсується — набіжать хмари та охолоне повітря

"Бабине літо" протримається у Києві недовго — 22 та 22 вересня ще можна буде насолодитись теплом, але вже 24 вересня прогнозується значне похолодання та ймовірні дощі.

Як повідомили у Sinoptik та Погода.Мета, найхолодніше буде у середу. Тоді повітря охолоне до 13…14 градусів тепла.

Понеділок та вівторок, 22-23 вересня, очікуються переважно сонячними та теплими, за даними Sinoptik. Однак це ненадовго і вже у середу, 24 вересня, синоптики прогнозують різке похолодання та дощі, які йтимуть вдень.

Водночас вдень температура опуститься зі +28 градусів до +14 градусів, а вночі вона коливатиметься в межах +11…14 градусів. Сила вітрів не перевищить легких 3 м/с.

Коли йтимуть дощі

У Погода.Мета також передбачають погіршення погоди на початку тижня. Протягом понеділка-середи небо поступово затягнеться хмарами, але дощів не очікується.

Показники на термометрах у денний час впадуть зі +26 градусів до +13 градусів, а в нічний — зі 17 до 13 теплих градусів. Найсильніші вітри вируватимуть 22 вересня — помірні 6 м/с.

Коли погіршиться погода

