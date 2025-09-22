Осень напомнит о себе: киевляне не успели погреться, как их ожидает похолодание

Погода в Киеве в начале недели неожиданно испортится — набегут облака и остынет воздух

"Бабье лето" продержится в Киеве недолго — 22 и 22 сентября еще можно будет насладиться теплом, но уже 24 сентября прогнозируется значительное похолодание и дожди.

Как сообщили в Sinoptik и Погода.Мета, холоднее всего будет в среду. Тогда воздух охладится до 13…14 градусов тепла.

Понедельник и вторник, 22-23 сентября, ожидаются преимущественно солнечными и теплыми, по данным Sinoptik. Однако это ненадолго и уже в среду, 24 сентября, синоптики прогнозируют резкое похолодание и дожди, которые пройдут днем.

В то же время днем температура опустится с +28 до +14 градусов, а ночью она будет колебаться в пределах +11…14 градусов. Сила ветров не превысит легких 3 м/с.

Когда будут идти дожди

В Погода.Мета также предсказывают ухудшение погоды в начале недели. В течение понедельника-среды небо постепенно затянется облаками, но дождей не ожидается.

Показатели на термометрах в дневное время упадут с +26 градусов до +13 градусов, а в ночное — с 17 до 13 теплых градусов. Самые сильные ветры будут бушевать 22 сентября — умеренные 6 м/с.

Когда ухудшится погода

