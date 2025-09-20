Холодна хвиля вже близько: синоптик попередив, коли будуть заморозки

Метеорологічна осінь починається: середньодобова температура не перевищуватиме +15 градусів.

Після нетривалого потепління в Україні стане по-справжньому прохолодно. Різке зниження температури та сильний вітер почнеться вже 24 вересня.

Як розповів "Телеграфу" синоптик Ігор Кибальчич, хвиля холоду почнеться з північного заходу Україні і за 25 вересня охопить всю територію країни. Холодно буде навіть в Криму.

За словами експерта, саме в ці дні починається метеорологічна осінь і чекати тепла до кінця вересня не варто. Середньодобова температура не буде вища за +15 градусів. З 26 по 30 вересня вночі очікується від +2 до +10, вдень від +11 до +18.

Саме в ці дні можливі перші заморозки не тільки на ґрунті, а й в повітрі — до -3 градусів. Не варто їх чекати тільки на півдні. Там також буде значно тепліше вдень — до +22 градусів.

За даними Укргідрометеоцентру, найтеплішими 24 вересня будуть Одещина, Закарпаття, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Харківська, Донецька та Луганська області. Тут температура підніметься вище за +20.

Прогноз погоди 24 вересня

Вже з наступної доби ситуація суттєво зміниться. У вищезазначених областях температура впаде щонайменше на 5 градусів.

Прогноз погоди 25 вересня

"Телеграф" пропонує ознайомитися з детальним прогнозом погоди на кінець вересня від синоптика. Найближчі дні очікуються вельми теплими.