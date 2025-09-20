Останнє тепло та різке похолодання. Коли в Україні кардинально зміниться погода

Синоптик Кибальчич поділився прогнозом погоди до кінця вересня

У більшості областей України станом на 20 вересня ще триває метеорологічне літо, навіть попри прохолодні ночі та слабке денне прогрівання. Проте середньодобові показники температури все ще в цілому зберігаються близько +15 °С і вище, з епізодичними похолоданнями на кілька днів. У найближчій перспективі нас чекає справжня боротьба літа і осені, яка буде виражатися в мінливих умовах погоди шляхом розвитку більш динамічних і активних атмосферних процесів над Атлантико-Європейським регіоном.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, у період з 21 по 24 вересня включно в Україні спостерігатимуться по-справжньому літні дні з аномально високими показниками температури повітря, малохмарним небом і відсутністю опадів. Цей фінальний в цьому році літній акорд буде обумовлений впливом балканських теплих антициклонів, які сприятимуть проникненню до нас повітряної маси середземноморського походження на тлі стійких південно-західних повітряних потоків.

Вночі мінімальні температури становитимуть близько +10…+16 °С, на північному сході та в Карпатах місцями +6…+9 °С; в денний час повітря прогріватиметься до +22…+28 °С, у східних, центральних і південних регіонах 23-24 вересня місцями можна очікувати справжню спеку: +29…+31 °С.

Очікуване проникнення холодної арктичної повітряної маси в Європу станом на 24 вересня. Стрілками показано напрямок розвитку похолодання, а синім кольором представлено відхилення температури від кліматичної норми в нижньому шарі тропосфери (на висоті 1,5 км від земної поверхні):

Карта температур

Однак літнє тепло триватиме недовго. Шляхом перебудови синоптичних процесів, протягом 23 – 25 вересня практично вся Європа зануриться в справжню осінь. Очікується розвиток великої зони холоду на півночі Європи, яка під дією потужних північно-західних повітряних потоків пошириться на південні та південно-східні райони. Це призведе до різкого похолодання та зниження максимальних денних температур на 10 – 13 °С всього за одну добу! Крім того, спостерігатимуться істотні коливання атмосферного тиску, а також поривчастий вітер, швидкість якого 25 вересня може досягати 15 – 20 м/с. У північних і західних областях також пройдуть короткочасні дощі, часом з грозою. На прогностичній карті наочно показано масштаб очікуваного похолодання, яке торкнеться практично всіх країн Європи.

На території України традиційно різке зниження температури і посилення вітру почнеться з північно-західних областей вже 24 вересня, а протягом 25 вересня воно пошириться на всю країну, включно з Кримом. Саме в ці дні відбудеться настання метеорологічної осені, оскільки до кінця вересня істотного потепління більше не передбачається, а середньодобові значення температури виявляться істотно нижчими за +15 °С. Вночі мінімальні показники температури в період з 26 по 30 вересня коливатимуться в межах +2…+10 °С, вдень +11…+18 °С, на крайньому півдні в останні дні місяця до +20…+22 °С. Крім того, в зазначені дати місцями будуть відзначатися перші заморозки не тільки на поверхні ґрунту, але місцями також в повітрі до 0…-3 °С (за винятком південних областей).

