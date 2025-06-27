Військовим можуть збільшити зарплати: нове рішення Зеленського викликало суперечки українців

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Президент України Володимир Зеленський доручив збільшити виплати військовим у бюджетній декларації на 2026-2028 роки. Він увів рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №433/2025 опублікований на сайті президента. Згідно з текстом документа, Кабінету міністрів постановлено визначити у 2026 — 2028 рр. основним пріоритетом Державного бюджету України фінансування за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Окрім того, у тексті йдеться, що необхідно опрацювати питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських. Буде вжито заходів щодо забезпечення виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб, а також їх смерті внаслідок поранення, отриманого в період воєнного стану.

У 2026-2028 роках Кабмін має інформувати Апарати РНБО щомісяця до 15 числа про стан фінансування органів сектору безпеки і оборони України, зокрема державних цільових оборонних програм.

Українці відреагували на це. Таке рішення викликало обурення.

Раніше "Телеграф" писав, що Єрмак назвав два фактори, які змусять Путіна піти на переговори.