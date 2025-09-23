Швидше, ніж завжди? Коли в Україні почнеться опалювальний сезон

Зазвичай опалювальний сезон стартує 15 жовтня

Погода в Україні залишається нестабільною: бувають теплі дні з високими температурами, тоді як в інші — холод і дощ. Так стає актуальним питанням, коли в країні стартує опалювальний сезон.

Офіційно опалювальний сезон в Україні починається після відповідної постанови Кабінету міністрів. Зазвичай це відбувається, коли середньодобова температура опускається до +8°C і нижче протягом 3 днів, пише "Телеграф".

Тепло починають подавати переважно з 15 жовтня, однак все залежить від погодних умов. Першими опалюють дитячі садки, школи та лікарні, а вже потім доходить черга до житлових будинків. Рішення про старт опалювального сезону ухвалюють місцеві органи влади, зважаючи на погоду в області.

Осіння погода, фото Freepik

Наприклад, цьогоріч першою починає опалювальний сезон Рівненська область. Зокрема, тепло подадуть насамперед у заклади освіти та медицини Вараша і Заболоття. Відповідне рішення ухвалив виконком Вараської міськради. А от щодо житлових будинків, то старт подачі тепла залежить від потреб мешканців, і це вирішують ОСББ.

