Тепло тікає з Києва: уже скоро у місто завітають значне похолодання та дощі

Тепла погода у Києві скоро зміниться на холодну та дощову. Місцями нічна температура складатиме всього +5 градусів.

За даними Meteofor, опади передбачаються тільки у середу, 24 вересня, і вони йтимуть вранці та вдень. Хоча в Українському гідрометеорологічному центрі кажуть, що дощі очікуються як вночі, так і вдень.

Тож, як прогнозують в Meteofor, вівторок, 23 вересня, буде теплим та сонячним, але це ненадовго. Вже у середу, 24 вересня, очікується сильна хмарність, похолодання та дрібні дощі — вранці та вдень. У четвер, 25 вересня, небо роз'ясниться, але температура майже не виросте.

Денна температура у місті опуститься зі +26 до +13 градусів, а вночі — зі +16 до +5 градусів. Сила вітрів цими днями не перевищить свіжих 8-9 м/с.

Коли дощитиме у Києві

Такий самий прогноз дали й в Укргідрометцентрі. У вівторок кияни ще зможуть погрітись. Однак у середу очікується різке похолодання та дощі. Дощитиме вдень та вночі. Вже у четвер триматиметься тільки хмарність та прохолодна погода.

Показники на термометрах у денний час впадуть зі 25 до 13 градусів тепла, а в нічний — зі 14 до 6 градусів тепла. Сила вітрів цими днями розгуляється до сильних 12 м/с.

