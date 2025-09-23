Быстрее, чем обычно? Когда в Украине начнется отопительный сезон

Обычно отопительный сезон стартует 15 октября

Погода в Украине остается нестабильной: бывают теплые дни с высокими температурами, в то время как в другие — холод и дождь. Так становится актуальным вопросом, когда в стране стартует отопительный сезон.

Официально отопительный сезон в Украине начинается после соответствующего постановления Кабинета Министров. Обычно это происходит, когда среднесуточная температура опускается до +8°C и ниже в течение 3 дней, пишет "Телеграф".

Тепло начинают подавать преимущественно с 15 октября, однако все зависит от погодных условий. Первыми отапливают детские сады, школы и больницы, а уже потом доходит очередь до жилых домов. Решение о старте отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая погоду в области.

Осенняя погода, фото Freepik

К примеру, в этом году первым начинает отопительный сезон Ровенская область. В частности, тепло подадут прежде всего в учебные заведения и медицины Вараша и Заболотья. Соответствующее решение принял исполком Варашского горсовета. А вот в отношении жилых домов, старт подачи тепла зависит от потребностей жильцов, и это решают ОСМД.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает цветение сирени осенью. Корреспондент заметила такое явление на Днепропетровщине.