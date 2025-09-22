Бузок зацвів восени: гарна прикмета чи небезпечна аномалія? (фото)

Аномальне осіннє цвітіння бузку приваблює увагу і радує око, але може шкодити рослині.

Обрізавши кущі бузку навесні після цвітіння, деякі господарі зауважили дивне явище — восени бузок зацвів вдруге. Подібні ситуації все частіше трапляються в Україні через зміни клімату, зокрема у південніших областях.

Сфотографувати бузок, що розцвів вдруге змогла кореспондентка "Телеграфу" у Кам'янському на Дніпропетровщині. Зазвичай він розквітає в кінці квітня — на початку травня.

Бузок цвіте вдруге в Кам'янському

Іноді бузок демонструє несезонне цвітіння восени. Це явище може спричинити посуха, тепла погода, висока вологість тощо. Це може бути красиво, але рослинам шкідливо, наголошували торік у КП "Зеленбуд" Житомира. Садівники радять видаляти пуп’янки та квіти, щоб рослина могла накопичити сили на зиму.

Повір'я про бузок, що квітне восени

Невластивий час цвітіння рослин завжди привертав увагу. Тоді, коли це явище не було розповсюджене, його вважали провісником дива, ба більше — дива посеред смутку та прощань. Інші ж прикмети вказували на погоду. Якщо бузок зацвітає на початку осені, зима прийде пізно і осінь триватиме довго, порадувавши теплою погодою. Якщо ж цвіт з’являється наприкінці осені, варто готуватися до ранньої і суворої зими.

Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

