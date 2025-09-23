У Києві рибалки виловили сома-велетня: його вага вражає (фото, відео)

У столиці спіймали гігантського сома

Річка Дніпро вражає не лише величиною, але й гігантською рибою, яка там водиться. Так у Києві спіймали трофейний улов — великого сома, вагою у 24 кілограми.

На YouTube-каналі Zombie Fishing поділилися, що протягом кількох хвилин намагалися витягти сома, але через його велику вагу це було складно зробити. Його зловили завдяки ехолоту — приладу, яким досліджують дно водойм і шукають скупчення риби.

Сом-гігант

Також рибалка розповів, що великого сома вдалося спіймати, врахувавши правильний розмір гачків, налаштування монтажу, вибір наживки та місце вилову. Довжина цієї риби сягнула 1,5 метра, а вага — 24 кілограми.

Гігантський сом у Києві, скриншот з відео YouTube-каналу Zombie Fishing

Сом вагою 24 кілограми, скриншот з відео YouTube-каналу Zombie Fishing

Характерні ознаки сома — довге масивне тіло темного кольору та велика паща з кількома рядами зубів. Вуса в цієї риби виконують функцію щупальців, за допомогою яких вони відкушують їжу. Вони мають дві пари вусів на верхній щелепі і чотири — на нижній.

Велика паща сома, скриншот з відео YouTube-каналу Zombie Fishing

Сом відрізняється від інших риб маленькими очима, а от тіло у нього без луски і покрите слизом. У цієї риби є довгий анальний плавець, який закінчується хвостовим, тоді як жирового — немає. Цікаво, що сом вважається найбільшою прісноводною рибою в Україні.

Сом, фото з мережі

Найбільше сомів водиться у Дунаї, Дністрі, Дніпрі та в окремих місцях Чорного моря. Вони надають перевагу теплій воді. Соми здебільшого харчуються дрібною рибою, безхребетними та ікрою.

