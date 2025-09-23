В Киеве рыбаки выловили сома-великана: его вес впечатляет (фото, видео)

В столице поймали гигантского сома

Река Днепр поражает не только величиной, но и гигантской рыбой, которая там водится. Так в Киеве поймали трофейный улов — большого сома, весом в 24 килограмма.

На YouTube-канале Zombie Fishing поделились, что в течение нескольких минут пытались вытащить сома, но из-за его большого веса это было сложно сделать. Его поймали благодаря эхолоту – прибору, которым исследуют дно водоемов и ищут скопление рыбы.

Сом-гигант

Также рыбак рассказал, что большого сома удалось поймать, учитывая правильный размер крючков, настройку монтажа, выбор наживки и место отлова. Длина этой рыбы достигла 1,5 метра, а вес – 24 килограмма.

Гигантский сом в Киеве, скриншот с видео YouTube-канала Zombie Fishing

Сом весом 24 килограмма, скриншот из видео YouTube-канала Zombie Fishing

Характерные признаки сома – длинное массивное тело темного цвета и большая пасть с несколькими рядами зубов. Усы у этой рыбы выполняют функцию щупальцев, с помощью которых они откусывают пищу. У них есть две пары усов на верхней челюсти и четыре — на нижней.

Большая пасть сома, скриншот с видео YouTube-канала Zombie Fishing

Сом отличается от других рыб маленькими глазами, а вот тело у него без чешуи и покрыто слизью. У этой рыбы есть длинный анальный плавник, который заканчивается хвостовым, тогда как жирового — нет. Интересно, что сом считается самой большой пресноводной рыбой в Украине.

Сом, фото из сети

Больше всего сомов водится в Дунае, Днестре, Днепре и в отдельных местах Черного моря. Они предпочитают теплую воду. Сомы в большинстве своем питаются мелкой рыбой, беспозвоночными и икрой.

