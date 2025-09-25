Навіть соковожималка не треба: українка показала, як за хвилину зробити томатний сік на зиму

Для цього лайфхаку не треба дорогих приладів і багато часу

Томатний сік можна зробити без соковижималки. Для цього треба сито та макогін.

Відповідне відео з'явилося у ТікТок. Досвідчена господиня поділилася унікальним способом приготування домашнього томатного соку, який не потребує спеціального обладнання та економить час.

Хочу поділитися з вами лайфхаком, хто закриває томатний сік. Як легко можна через сито перетерти, щоб залишився жмих із помідор, — розповідає авторка відео, демонструючи свій метод.

Покрокова техніка

Метод полягає у використанні звичайного кухонного приладдя — макогона та сита. Процес виглядає так: перетерті помідори поміщуються в сито, після чого макогоном акуратно товчуть масу. Під тиском сік легко проходить через отвори сита в підставлену каструлю, а жмих залишається зверху.

Швидкість та ефективність

Це набагато зручніше і швидше, ніж ложкою. Потрібно пару секунд і все вже зроблено, — підкреслює авторка методу.

Дійсно, те, що раніше займало години монотонної роботи, тепер виконується за лічені секунди. Сам процес перетворення рідини у сік зайняв не так багато часу — менше хвилини, а господиня зекономила багато часу.

Проте жмих не обов'язково викидати — його можна просушити в духовці при низькій температурі та використовувати як натуральну томатну приправу для супів, соусів та м'ясних страв. Це додасть блюдам насичений томатний смак та аромат.

