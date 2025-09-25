Даже соковыжималка не нужна: украинка показала, как за минуту сделать томатный сок на зиму

Для этого лайфхака не нужно дорогих приборов и много времени

Томатный сок можно сделать без соковыжималки. Для этого нужно сито и макогон.

Соответствующее видео появилось у ТикТок. Опытная хозяйка поделилась уникальным способом приготовления домашнего томатного сока, который не нуждается в специальном оборудовании и экономит время.

Хочу поделиться с вами лайфхаком, закрывающим томатный сок. Как легко можно через сито перетереть, чтобы остался жмых из помидор, — рассказывает автор видео, демонстрируя свой метод.

Пошаговая техника

Метод заключается в использовании обычных кухонных принадлежностей — макогона и сита. Процесс выглядит так: перетертые помидоры помещаются в сито, после чего макогоном аккуратно толкут массу. Под давлением сок легко проходит через отверстия сита в подставленную кастрюлю, а жмых остается сверху.

Скорость и эффективность

Это гораздо удобнее и быстрее, чем ложкой. Нужно пару секунд и все уже сделано, – подчеркивает автор метода.

Действительно, то, что раньше занимало часы монотонной работы, теперь выполняется в считанные секунды. Сам процесс превращения жидкости в сок занял не так уж много времени — меньше минуты, а хозяйка сэкономила много времени.

Однако жмых не обязательно выбрасывать – его можно просушить в духовке при низкой температуре и использовать в качестве натуральной томатной приправы для супов, соусов и мясных блюд. Это придаст блюдам насыщенный томатный вкус и аромат.

