Ніколи не купуйте таку сіль: зіпсуєте всю консервацію

Правильний вибір солі — один з головних чинників успішної консервації

Роль солі в домашніх заготовках важко переоцінити. Та останніми роками українці зіткнулись із проблемою — закрутки вибухають, псуються або ж овочі в них стають слизькими та м'якими. Причина може бути саме в солі.

На ринку представлені багато типів солі. Однак частина з них містить добавки, які мають не допустити, щоб сіль злежувалась. Такі добавки псують консервацію.

Для того, щоб закрутки були якісними, потрібно обирати кам'яну сіль крупного або середнього помелу. Саме під таку створені більшість рецептів. Морська сіль, йодована та дрібного помелу (екстра) здебільшого не підходить для консервування. Морську сіль можна використовувати тільки, якщо в неї чистий склад.

Ці три види солі можуть містити домішки-антизлежувачі, які викликають зміну кольору овочів, погіршення смаку і помутніння розсолу. Йодована сіль окремо містить йод, який сповільнює процеси бродіння, а екстра солі легко покласти більше.

Як обрати сіль для консервації

Головне — в складі має бути вказано лише натрій хлорид (NaCl). Якщо є маркування Е536 (фероціанід калію) або інше, то така сіль не підходить. Здебільшого домішки зустрічаються в імпортній солі, турецького чи єгипетського виробництва.

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