В лісах Тернопільщини є руїни замку, якому вже понад три століття: колись його захопило військо турків (фото)

У Тернопільській області залишились руїни Червоногородського замку, а також костелу Вознесіння Діви Марії та родинні каплиці Понінських

Червоногородський замок в урочищі Червоне на Тернопільщині — одна з найцікавіших історичних пам’яток Поділля. Майже 350 років тому його захопило військо турецького султана.

Біля села Нирків, що в Тернопільській області, стоять руїни Червоногородського замку. Він розташований серед гір та лісів, а поруч протікає річка Джурин, за даними "Терен".

Історія цього місця сягає IX століття, коли тут була резиденція руських князів. У 1351 році родина Коріатовичів збудувала дерев’яний замок для захисту від татар, а на початку XVII століття королівський староста Микола Данилович спорудив кам’яну фортецю.

Замок неодноразово зазнавав руйнувань, зокрема від турецьких військ у 1672 році. У 1870 році на основі попередніх споруд князь Кароль Понінський збудував готичний палац, архітектором якого був Юліан Захаревич.

Окрім замку, тут можна побачити костел Вознесіння Діви Марії та родинні каплиці Понінських.

Урочище Червоне відоме і своєю природною привабливістю. Після дощів ґрунт набуває червоного відтінку, а поруч розташований Джуринський водоспад — найвищий рівнинний водоспад України, висотою 16 метрів.

Де розташований замок

Дістатися до замку найзручніше автомобілем або електричкою з Тернополя до Заліщиків, а звідти — автобусом або таксі до села Нирків.

