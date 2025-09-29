Ловив на забутій греблі: українець похвалився "гострою" рибиною (відео)

На річці Лопань у Харкові рибалка зняв відео свого трофейного улову

У Харкові рибалка поділився трофейним уловом, який він зробив на річці Лопань поблизу міської греблі. Йому на гачок "почепився" судак.

Автор відео в ТікТок не сказав та не написав вагу рибини. Але, на перший погляд, судак важить до 5-7 кілограмів.

Цього судака рибалка вловив на Павлівській греблі у місті Харків. До неї можна дійти пішки від метро "23 Серпня". Або, як пишуть у коментарях, зі харківського вокзалу, але краще доїхати електричкою або автобусом під номером "250э".

Для довідки

Судак — хижа риба з родини окуневих. Має видовжене сріблясте тіло з темними смугами, сіро-зелену спину та великий рот з іклами. У середньому виростає до 40–70 см і важить 2–4 кг, але може сягати 120 см та понад 15 кг.

Молоді особини живляться зоопланктоном і дрібними безхребетними, дорослі — переважно рибою (уклейка, плотва, тюлька, молодь коропових), іноді ракоподібними. Найактивніше полюють у сутінках і вночі.

В Україні судак поширений у річках Дніпра, Дністра, Південного та Західного Бугу, Сіверського Дінця, у великих водосховищах, озерах, лиманах, а також у прибережних водах Чорного й Азовського морів.

