Розмірчик порадував: рибалка впіймав срібну рибу, що зникає (фото)

В Україні ця риба стає дедалі рідкішою

У Кривому Розі Дніпропетровської області рибалці вдалося зловити жереха, якого також називають білизною. Улов виявився чималого розміру.

Відповідні фото опубліковано у Facebook-спільноті "Рибалка Кривий Ріг – Рибалка у Кривому Розі".

На знімках видно, що риба досягла розміру не меншого, ніж тулуб рибалки. Він не назвав точне місце вдалої риболовлі та не поділився подробицями.

"Сьогодні розмірчик порадував. Сільвер крик ТОР", – похвалився Роман.

Рибалка впіймав великого жереха у Кривому Розі

Великий жерех попався на гачок

Рибалка залишився задоволений уловом

Що відомо про трофей

Жерех (Leuciscus aspius) – це рідкісна та цінна прісноводна риба з сімейства коропових, що мешкає у великих річках басейнів Чорного, Балтійського та Каспійського морів. Цей хижак має подовжене сріблясте тіло з темною спиною, великим ротом і нижньою щелепою, що помітно виступає вперед. Дорослі особини досягають 120 сантиметрів у довжину і важать до 12 кілограмів, хоча здебільшого виростають приблизно до 80 см.

Особливість жереха полягає у його незвичайному способі полювання. Він вистрибує з води та б’є передньою частиною тіла по поверхні, оглушуючи зграйку дрібних риб. У його раціон входять переважно мальки, а також комахи, ракоподібні та інші безхребетні. Завдяки силі та обережності, ця риба вважається престижним трофеєм серед рибалок.

Водночас вчені б’ють на сполох: в українських річках жерех стає дедалі рідкішим. Іхтіолог Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь розповіла у коментарі "Телеграфу", що ця тенденція спостерігалася ще до початку війни. За її словами, найбільше страждають так звані реофіли — риби, які живуть виключно у водах зі швидким перебігом і потребують високого рівня кисню. Серед них — ялець, підуст та жерех.

Раніше рибалка Тарас встановив особистий рекорд на Русанівській протоці в межах Києва. 27 липня вранці о пів на шосту він спіймав жереха вагою 2,77 кілограма.