"Модніка"-велетня спіймали на Десні: рибалка постраждав від власного улову (відео)

В Чернігівській області з Десни рибалка дістав сома вагою понад 21 кілограм

На річці Десна рибалці вдалося впіймати великого сома. Коли чоловік витягував рибу, то та вкусила його за руку.

На Чернігівщині на річці Десна українцю дуже пощастило — йому трапився трофейний сом на 21,700 кілограмів. На відео видно, як хижак розпластався на землі, а поруч лежить сам рибалка.

У коментарях зазначили, що у чоловіка щось з рукою. Автор пояснив, що він поранився тоді, коли витягував сома з річки. Крім того, користувачі жартують про "пірсинг" у сома, на що рибалка відповів, що це "моднік".

Для довідки

Сом є великою річковою рибою з видовженим тілом та широкою пласкою головою, вкритою слизькою шкірою без луски . У природі сом може досягати в довжину до 3 метрів і ваги понад 100 кг, хоча в Україні зазвичай зустрічаються екземпляри до 30–50 кг. Крім Десни, сом водиться у Дніпрі, Південному Бузі, Дністрі та інших великих річках країни.

Соми — хижаки: їхній раціон включає рибу, ракоподібних, водних комах, а інколи й птахів або дрібних ссавців, що потрапляють у воду.

Завдяки своїй силі та гострим зубам ці риби здатні чинити опір під час вилову, що й підтверджує приклад чернігівського рибалки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рибалка на Київщині витягнув з води 30-кілограмового монстра.