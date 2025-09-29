Ловил на забытой плотине: украинец похвастался "острой" рыбой (видео)

На реке Лопань в Харькове рыбак снял видео своего трофейного улова

В Харькове рыбак поделился трофейным уловом, который он сделал на реке Лопань вблизи городской плотины. Ему на крючок "поцепился" судак.

Автор видео в ТикТок не сказал и не написал вес рыбы. Но, на первый взгляд, судак весит до 5-7 килограммов.

Этого судака рыбак поймал на Павловской плотине в городе Харьков. К ней можно дойти пешком от метро "23 Августа". Или, как пишут в комментариях, с харьковского вокзала, но лучше доехать электричкой или автобусом под номером "250э".

Для справки

Судак — хищная рыба из семейства окуневых. Имеет удлиненное серебристое тело с темными полосами, серо-зеленую спину и большой рот с клыками. В среднем вырастает до 40-70 см и весит 2-4 кг, но может достигать 120 см и более 15 кг.

Молодые особи питаются зоопланктоном и мелкими беспозвоночными, взрослые — преимущественно рыбой (уклейка, плотва, тюлька, молодь карповых), иногда ракообразными. Активнее всего охотятся в сумерках и ночью.

В Украине судак распространен в реках Днепра, Днестра, Южного и Западного Буга, Северского Донца, в крупных водохранилищах, озерах, лиманах, а также в прибрежных водах Черного и Азовского морей.

