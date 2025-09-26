Неймовірний улов у Дніпрі: рибалки витягли велетня (відео)

Вага товстолоба, якого вловили на Січеславській Набережній у Дніпрі, ймовірно становить до 20 кілограмів

На Січеславській Набережній у Дніпрі місцевий рибалка зумів витягти з річки величезного товстолоба. Риба значно велика.

На відео та у Telegram-каналі немає відомостей про те, скільки важить рибина. Але ймовірно, що "водяна корова" затягнула десь на 15-20 кілограмів.

Для довідки

Товстолоб — прісноводна риба родини коропових, що відома своїм овальним тілом сріблястого кольору та широкою мордою. Довжина тіла дорослої особини може сягати до 1 метра, а вага — до 40 кілограмів.

Цей вид живиться переважно фітопланктоном і дрібними водоростями, що робить його безпечним для інших мешканців водойм. Тому його і називають "водяною коровою".

Який вигляд має товстолоб

В Україні товстолоб поширений у великих річках, зокрема в Дніпрі, Десні та Південному Бузі, а також у штучних водоймах і водосховищах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові рибалки теж витягли з водойми великого товстолоба. На фоні двох чоловіків риба виглядала надзвичайно великою, адже, як сказали самі автори відео, вона важить понад двадцять п'ять кілограмів.