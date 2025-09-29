Вирощували свиней, годували корів: цю компʼютерну гру з 2000-х згадає не кожен

Ця гра стала справжнім хітом свого часу та залишається впізнаваною грою навіть сьогодні

Комп’ютерна гра "Весела ферма" на початку 2000-х була дуже популярною. В неї грали як діти, так і дорослі.

Телеграф розповість, що відомо про цю гру. А також, у чому полягала її суть.

"Весела ферма" — це серія казуальних комп’ютерних ігор під назвою Farm Frenzy, розроблена студією Melesta та видана компанією Alawar Entertainment. Вперше вона з’явилася у 2007 році для Microsoft Windows, а згодом завоювала популярність і на мобільних пристроях, і в соціальних мережах.

Жанр гри — time management. Основна ідея полягала в тому, що гравець ставав власником невеликої ферми. Треба було вирощувати траву, годувати тварин, збирати продукти (молоко, яйця, шерсть), переробляти їх у готові товари та продавати на ринку. У грі можна було купувати нових тварин, будувати виробничі приміщення та вдосконалювати обладнання.

Складність поступово зростала: потрібно було стежити за ресурсами, відганяти диких ведмедів, які нападали на ферму, і встигати виконувати завдання в обмежений час.

Саме завдяки динаміці, простим правилам та яскравій графіці "Весела ферма" стала справжнім хітом свого часу та залишається впізнаваною грою навіть сьогодні.

