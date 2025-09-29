Выращивали свиней, кормили коров: эту компьютерную игру с 2000-х вспомнит не каждый

Эта игра стала настоящим хитом своего времени и остается узнаваемой игрой даже сегодня

Компьютерная игра "Веселая ферма" в начале 2000-х была очень популярной. В нее играли как дети, так и взрослые.

"Телеграф" расскажет, что известно об этой игре. А также, в чем заключалась ее сущность.

"Веселая ферма" — это серия казуальных компьютерных игр под названием Farm Frenzy, разработанная студией Melesta и изданная компанией Alawar Entertainment. Впервые она появилась в 2007 году для Microsoft Windows, а затем завоевала популярность и на мобильных устройствах, и в социальных сетях.

Жанр игры – time management. Основная идея заключалась в том, что игрок становился владельцем небольшой фермы. Следовало выращивать траву, кормить животных, собирать продукты (молоко, яйца, шерсть), перерабатывать их в готовые товары и продавать на рынке. В игре можно было покупать новых животных, строить производственные помещения и усовершенствовать оборудование.

Сложность постепенно росла: нужно было следить за ресурсами, отгонять нападавших на ферму диких медведей и успевать выполнять задачи в ограниченное время.

Именно благодаря динамике, простым правилам и яркой графике "Веселая ферма" стала настоящим хитом своего времени и остается узнаваемой игрой даже сегодня.

