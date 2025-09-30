З Днем захисників і захисниць України 2025! Яскраві листівки та картинки українською мовою

Добірка патріотичних картинок з побажаннями українською

У середу, 1 жовтня, українці відзначають не лише одне з головних церковних свят — Покрову Пресвятої Богородиці, а й День захисників та захисниць України. Це важливе державне свято пов’язане із давньою традицією вшанування українського війська. Сьогодні відзначають і День українського козацтва.

Щороку 1 жовтня Україна вшановує мужніх людей, які стали на захист Батьківщини від російської агресії. Його заснував президент України у 2014 році як альтернативу 23 лютого, яку у Росії відзначають як День захисника Вітчизни. Вже з 2015 року дата набула статусу офіційного вихідного, проте у 2025 році додаткового дня відпочинку не передбачено через дію воєнного стану.

Цього дня кожен захисник та захисниця заслуговує на теплі подяки від своїх рідних та близьких. "Телеграф" вітає всіх із цим важливим святом! Нехай у кожному домі панують мир, достаток, процвітання та щастя.

У День захисників та захисниць України 2025 поділіться теплими словами та гарними листівками українською мовою. Привітайте рідних, друзів та близьких із важливим державним святом та побажайте їм усього найкращого та мирного неба над головою.

