С Днем защитников и защитниц Украины 2025! Яркие открытки и картинки на украинском языке

Подборка патриотических картинок с пожеланиями на украинском

В среду, 1 октября, украинцы отмечают не только один из главных церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы, но и День защитников и защитниц Украины. Этот важный государственный праздник связан с давней традицией чествования украинского воинства. Сегодня отмечают и День украинского казачества.

Каждый год 1 октября Украина чествует мужественных людей, вставших на защиту Родины от российской агрессии. Его учредил президент Украины в 2014 году как альтернативу 23 февраля, которое в России отмечают как День защитника Отечества. Уже с 2015 года дата получила статус официального выходного, однако в 2025 году дополнительного дня отдыха не предусмотрено из-за действия военного положения.

В этот день каждый защитник и защитница заслуживает теплых благодарностей от своих родных и близких. "Телеграф" поздравляет всех с этим важным праздником! Пусть в каждом доме царят мир, достаток, процветание и счастье.

В День защитников и защитниц Украины 2025 поделитесь теплыми словами и красивыми открытками на украинском языке. Поздравьте родных, друзей и близких с важным государственным праздником и пожелайте им всего наилучшего и мирного неба над головой.

