Свято 25 квітня має російський "душок"

В Україні День доньки не є офіційним святом, проте його відзначають у різні дати. Наприклад, раніше цю сімейну подію українці відзначали 25 квітня, яке у 2025 році припадає на п’ятницю. Однак як виявилося, воно має російський "душок".

Важливо пам’ятати: 25 квітня не є офіційним Днем доньки в Україні. Хоча у низці інших країн, особливо у країні-агресорці, цей день справді відзначають. Через повномасштабну війну, яку Росія розв’язала у 2022 році та продовжує забирати життя безневинних людей, у тому числі дітей, українці не хочуть мати нічого спільного з агресивним сусідом.

Коли День дочки відзначається в Україні та у світі

В Україні немає офіційного Міжнародного дня дочки. З усім тим існує кілька дат, які можна вважати своєрідними міжнародними святами, присвяченими дочкам.

Найчастіше Міжнародний день доньки — World Daughter’s Day — відзначають у четверту неділю вересня, яка цього року буде 28 вересня. Свято бере свій початок в Індії, мешканці якої, особливо батьки, прагнуть привернути увагу до питань гендерної нерівності. Згодом ініціатива поширилася по всьому світу, зокрема й в Україні. Вона стала популярна завдяки активності у соцмережах та сімейним традиціям.

Фото: freepik

Крім того, Всесвітній день дочки відзначається й 12 січня. Це також неофіційне, але дуже тепле свято, коли батьки можуть зайвий раз висловити любов та подяку своїм дочкам. Цього дня дорослі підносять подарунки своїм дітям та навіть влаштовують невеличкі сімейні свята. Якщо 25 квітня ваша дочка відзначає день народження, це чудова нагода відправити їй гарну листівку.