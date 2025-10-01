З Покровою, українці! Барвисті листівки і привітання у віршах до свята
Цього дня ПЦУ відзначає велике свято — Покрову Пресвятої Богородиці
У вівторок, 14 жовтня, православні та греко-католики за старим стилем відзначають велике свято, яке в народі називають просто — Покрова. За новоюліанським церковним календарем, його святкують 1 жовтня. Цього дня віруючі ходять до храмів на урочисті богослужіння та збираються за святковим столом із рідними та близькими.
Також у цей день прийнято вітати одне одного теплими словами та милими побажаннями. А щоб ви могли привітати зі святом Покрови рідних у соцмережах та месенджерах, "Телеграф" підготував яскраві листівки, картинки та вірші.
Привітання зі святом Покрови 2025
Хай Покров Вас осяває,
Від біди оберігає,
Добра й миру додає,
Благодать у дім несе!
З Покровою! Нехай Мати Божа
Розпросте омофор свій білий,
Захистить від горя й дрожу,
Дасть надію, віру й силу!
Сьогодні Покрова — велике свято,
Молитва щира до Небес!
Хай буде в домі хліба багато,
І чути дзвін благих чудес.
Зі святом Покрови вітаю!
Тепла, любові і добра!
Нехай Пречиста допомагає,
Щоб доля світлою була.
Хай Богородиці заступництво
Принесе мир в твій рідний край.
Від зла, від болю, від лицемірства
Всіх захисти — і пам'ятай!
Настала Покрова, осінь золота!
Зі святом! Нехай буде благодать!
Від хатньої біди до чистого листа
Небесна Матір буде захищать.
