З Покровою, українці! Барвисті листівки і привітання у віршах до свята

Цього дня ПЦУ відзначає велике свято — Покрову Пресвятої Богородиці

У вівторок, 14 жовтня, православні та греко-католики за старим стилем відзначають велике свято, яке в народі називають просто — Покрова. За новоюліанським церковним календарем, його святкують 1 жовтня. Цього дня віруючі ходять до храмів на урочисті богослужіння та збираються за святковим столом із рідними та близькими.

Також у цей день прийнято вітати одне одного теплими словами та милими побажаннями. А щоб ви могли привітати зі святом Покрови рідних у соцмережах та месенджерах, "Телеграф" підготував яскраві листівки, картинки та вірші.

Привітання зі святом Покрови 2025

Хай Покров Вас осяває,

Від біди оберігає,

Добра й миру додає,

Благодать у дім несе!

З Покровою! Нехай Мати Божа

Розпросте омофор свій білий,

Захистить від горя й дрожу,

Дасть надію, віру й силу!

Сьогодні Покрова — велике свято,

Молитва щира до Небес!

Хай буде в домі хліба багато,

І чути дзвін благих чудес.

Зі святом Покрови вітаю!

Тепла, любові і добра!

Нехай Пречиста допомагає,

Щоб доля світлою була.

Хай Богородиці заступництво

Принесе мир в твій рідний край.

Від зла, від болю, від лицемірства

Всіх захисти — і пам'ятай!

Настала Покрова, осінь золота!

Зі святом! Нехай буде благодать!

Від хатньої біди до чистого листа

Небесна Матір буде захищать.

