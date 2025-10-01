С Покровой, украинцы! Красочные открытки и поздравления в стихах к празднику

В этот день ПЦУ отмечает большой праздник — Покрова Пресвятой Богородицы

Во вторник, 14 октября, православные и греко-католики по старому стилю отмечают большой праздник, который в народе называют просто — Покрова. По новоюлианскому церковному календарю его празднують 1 октября. В этот день верующие ходят в храмы на торжественные богослужения и собираются за праздничным столом с родными и близкими.

Также в этот день принято поздравлять друг друга теплыми словами и милыми пожеланиями. А чтобы вы могли поздравить с праздником Покровы родных в соцсетях и мессенджерах, "Телеграф" подготовил яркие открытки, картинки и стихи.

Поздравления с праздником Покровы 2025

Под Покровом чистым, светлым,

Пусть хранит Господь ваш дом!

Радость будет долголетней,

Мир и счастье будут в нём.

С Покровом! Пусть Матерь Божья

Укрывает от беды,

Пусть печаль отступит, дрожа,

Даст Вам силы и любви!

В день Покрова — добра и света,

Просим с верой: "Защити!"

Пусть молитва будет спета

В благодатном Вам пути.

Здоровья, веры, долгих лет!

Пусть Покров Вас обнимает,

От всех невзгод хранит от бед,

Сердце радостью питает!

С великим Покровом поздравляю,

Пусть Богородицы рука

От зла всегда оберегает,

А жизнь в пути будет легка!

Пусть омофор над Вами чистый

Простирает Дева-Мать.

Вам желаю жизни лучистой,

Веру в сердце сохранять!

