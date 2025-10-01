С Покровой, украинцы! Красочные открытки и поздравления в стихах к празднику
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 886
В этот день ПЦУ отмечает большой праздник — Покрова Пресвятой Богородицы
Во вторник, 14 октября, православные и греко-католики по старому стилю отмечают большой праздник, который в народе называют просто — Покрова. По новоюлианскому церковному календарю его празднують 1 октября. В этот день верующие ходят в храмы на торжественные богослужения и собираются за праздничным столом с родными и близкими.
Также в этот день принято поздравлять друг друга теплыми словами и милыми пожеланиями. А чтобы вы могли поздравить с праздником Покровы родных в соцсетях и мессенджерах, "Телеграф" подготовил яркие открытки, картинки и стихи.
Поздравления с праздником Покровы 2025
Под Покровом чистым, светлым,
Пусть хранит Господь ваш дом!
Радость будет долголетней,
Мир и счастье будут в нём.
С Покровом! Пусть Матерь Божья
Укрывает от беды,
Пусть печаль отступит, дрожа,
Даст Вам силы и любви!
В день Покрова — добра и света,
Просим с верой: "Защити!"
Пусть молитва будет спета
В благодатном Вам пути.
Здоровья, веры, долгих лет!
Пусть Покров Вас обнимает,
От всех невзгод хранит от бед,
Сердце радостью питает!
С великим Покровом поздравляю,
Пусть Богородицы рука
От зла всегда оберегает,
А жизнь в пути будет легка!
Пусть омофор над Вами чистый
Простирает Дева-Мать.
Вам желаю жизни лучистой,
Веру в сердце сохранять!
Ранее "Телеграф" рассказывал о празднике Дне защитников и защитниц Украины. И публиковал открытки и теплые поздравления для соцсетей.