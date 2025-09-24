Що змінюється з 1 жовтня: пенсії, податки, перекази на карту та мобілізація

Жовтень принесе низку важливих новацій. Вони стосуються пенсій, соціальних виплат, бізнесу, карткових переказів, освіти тощо.

В жовтні в Україні очікується спалах коронавірусу. Окрім цього з 1 жовтня змінюється декілька нюансів в податковому законодавстві, для пенсіонерів та для батьків першокласників.

Загалом в жовтні 31 день, серед них — 23 робочих. Святкових днів 1, це День захисників і захисниць України (1 жовтня), але під час воєнного стану він вважається звичайним робочим днем.

Свята в жовтні

Пенсії та соцвиплати: що нового

З 1 жовтня частина пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги можуть втратити виплати. Саме до цього дня потрібно було пройти обов’язкову ідентифікацію. Зробити це можна у сервісному центрі ПФУ, через відеозв'язок, за допомогою Дія. Підпис в електронному кабінеті. Для тих, хто за кордоном — потрібно звернутися до консульства.

Пенсіонерам з 70 років держава автоматично нарахує надбавку:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

80+ років — 570 грн.

Окремо для самотніх людей старше 80 років, які потребують стороннього догляду, передбачена доплата після підтвердження медичною довідкою та довідкою про склад сім’ї.

Бізнесу приготуватися до змін

З 1 жовтня підприємці, що торгують алкоголем, тютюном, рідинами для е-сигарет та пальним, зобов’язані підтверджувати виплату офіційних зарплат.

Нові вимоги щодо розміру зарплати:

1,5 мінімальної зарплати — для торгових точок до 500 м², розташованих поза обласними центрами, Києвом і Севастополем, на відстані не менше 50 км;

2 мінімальні зарплати — для решти.

Невиконання протягом трьох місяців означатиме втрату ліцензії. Органи контролю отримали право перевіряти дотримання правил.

Перекази на карту виводять "в білу"

Національний банк запускає нові правила переказів на карту. Вони ґрунтуються на відкритому банкінгу. Кожна транзакція відтепер матиме повну ідентифікацію — це зменшить ризики шахрайства та посилить захист користувачів. Для громадян зміни відбуваються автоматично, без будь-яких додаткових дій.

Першачкам можна купити книги за "Пакунок школяра"

Батьки та опікуни першокласників зможуть витрачати кошти з державної виплати "Пакунок школяра" (5 тисяч грн) не лише на одяг чи взуття, а й на книжки. Програму розширили після звернень Українського інституту книги та Видавничої асоціації. З жовтня до неї можуть долучатися книжкові магазини, якщо їхні POS-термінали мають відповідні коди.

Мобілізація

У жовтні мобілізація триватиме без змін. На службу призивають громадян від 25 до 60 років, а також тих, кого визнано придатними після повторної ВЛК. Українці від 18 до 25 років можуть підписати контракт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що юристи радять, в разі наявних проблем зі здоров'ям мати документальне підтвердження до мобілізації. В разі травм під час оборони України також можна домогтися списання, але це справа не проста.