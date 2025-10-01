С праздником, защитники и защитницы Украины! Открытки и теплые поздравления для соцсетей

В этот день отмечается День защитников и защитниц Украины

Каждый год в календаре на октябрь есть важный праздник — День защитников и защитниц Украины. Он отмечается 1 октября и совпадает с церковным праздником Покровы, который отмечается по новому стилю в этот день.

Сегодня очень важно отдать дань уважения и чести украинским защитникам и защитницам, которые каждый день, рискуя жизнью и здоровьем, борются за нашу свободу и независимость. "Телеграф" подготовил яркие картинки к празднику, а также поздравления в прозе своими словами, чтобы вы могли поздравить близких с таким важным праздником в соцсетях.

Открытки и поздравления с Днем защитников и защитниц Украины

С Днем защитников и защитниц Украины! Спасибо вам за каждое мирное утро, за то, что вы — наш надежный щит. Желаем вам крепкого здоровья, несгибаемой воли и скорейшей Победы!

***

Поздравляю с вашим праздником! Мы безмерно ценим вашу отвагу и самоотверженность, с которыми вы стоите на защите нашей земли. Возвращайтесь домой живыми и невредимыми!

Слава вам, защитники и защитницы Украины! Вы — гордость и надежда всей нашей страны. Пусть Бог бережет каждого из вас, а родная земля дарит силы для борьбы.

***

Искренние поздравления! Ваша стойкость — это пример для всех нас. Спасибо за то, что вы не сдаетесь и не отступаете, защищая нашу свободу. Желаем вам тепла в душе, надежных побратимов рядом и скорейшего мира.

С праздником, наши Герои! Ваша храбрость и мужество заслуживают самых высоких похвал. Пусть удача сопутствует вам на каждом шагу, а дома всегда ждет любящая семья.

***

Сегодня ваш день — День защитников и защитниц! Мы всегда помним о вашем подвиге и благодарим за каждый отвоеванный метр земли. Желаем, чтобы все ваши мечты о мирной жизни как можно скорее сбылись.

От всего сердца поздравляем! Берегите себя, ведь вы очень нужны Украине. Желаем вам крепкой веры, сил и скорейшего возвращения домой.

***

Поздравляю с этим важным праздником! Спасибо вам за то, что каждый день рискуете жизнью ради нашего будущего. Пусть ваши сердца будут наполнены теплом и спокойствием.

С Днем защитников и защитниц! Вы — наша несокрушимая сила и наша честь. Низкий вам поклон за вашу нелегкую службу и за мирное небо, которое вы приближаете.

***

С праздником вас, защитники и защитницы! Желаем вам выдержки, надежного тыла и успешного выполнения всех боевых задач. Спасибо за то, что храните нашу Украину!

